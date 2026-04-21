No Tengo Ningún Inconveniente en que Reyes Mugüerza Esté Haciendo su Luchita: Varela

“De Todas Maneras Creo que Morenistas Están Perdidos”

Por Gabriel Rodríguez

El alcalde Miguel Varela Pinedo se congratuló de que el titular de la secretaría de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, “pise terrenos propios de su partido (PAN), para el caso del fraccionamiento Colinas del Padre, lo que nos da gusto porque de esa manera está en contacto con una realidad que nos resulta común pero, como caballeros, le pido que no intente minimizar nuestros logros”; asimismo, avizoró que “el partido gobernante va a perder algunos de los principales municipios del estado”, declaró.

Luego de presentar las Mañanitas de Abril, a realizarse en la Alameda J. Trinidad García de la Cadena en días próximos, a Varela Pinedo se le interrogó sobre las recientes incursiones de Rodrigo Reyes en Colinas del Padre, que es terreno natural de su propio partido, dentro de la demarcación capitalina, a lo que dijo que ese hecho “le parecía normal”.

“Creo que es normal –subrayó–, porque mal harían en no ir a las secciones o lugares de nuestro municipio, de nuestra ciudad” y dijo estar convencido que se trata de una intención válida por lo que “con ello (Reyes Mugüerza) se ha dado cuenta de que el alumbrado que él menciona corresponde a gobierno estatal.

Más adelante refirió que ese hecho implica, por otro lado, “que nosotros abrimos y reinauguramos acciones y (ellos) van en una segunda vuelta para ver qué se hace al respecto”; sin embargo, lamentó que en algunas escuelas, donde les piden apoyos y seguimientos, se les prohíba hacerlo, “porque de todas maneras nosotros las seguimos apoyando aun cuando las amenacen con sancionarlas”.

Al señalar que no ve en todo ello competencia política alguna, añadió que le parecía normal que el secretario de gobierno correspondiera a las soluciones que ellos desde el Ayuntamiento han iniciado, ya que corresponde al estado revisar que éstas se puedan hacer, sentido en el cual le deseó lo mejor porque “no tengo ningún inconveniente en que él mismo esté haciendo su luchita”.

Sin embargo, añadió: “Tengo que plantear mi respuesta más o menos política también, porque de todas maneras creo que están perdidos para el 2027”.

“Morena va a perder el estado y va a perder todos los municipios de la zona metropolitana; creo que –para el caso–, Guadalupe lo van a perder, lo mismo que Villanueva, Sombrerete y, por supuesto, Fresnillo, Jerez y Jalpa, que han demostrado un trabajo contundente donde los alcaldes de oposición hemos demostrado que trabajamos haciendo más con menos”.

Añadió que todos esos presidentes municipales han bregado en contra de la falta de apoyos del Ejecutivo del estado y que “a pesar de ello estamos sacando adelante nuestras localidades”.

Varela Pinedo sumó que “no se trataba en sentido alguno de levantar pleito con el titular de dicha secretaría, pues nosotros, así como vemos la falta de apoyo del gobierno de Zacatecas, referimos que es la propia Federación la que nos ha estado apoyando para el caso de ciertas canchas deportivas que se rehabilitarán en 17 municipios con alcaldes de oposición”.

Agradeció en ello “la altura de miras que al respecto manifiesta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien giró órdenes exclusivas para el restablecimiento de esas áreas deportivas en esas 17 demarcaciones, lo que nos han beneficiado, lo mismo que en el caso de las viviendas, pues por medio del gobierno federal, en 2026 se construirán tres mil 600 casas-habitación en la capital, mil 200 por Conavi (Consejo Nacional de Vivienda) y dos mil 500 por el Infonavit, como nunca antes ocurrió”.