Presume David Monreal Baja en Homicidios Dolosos y Estabilización en las Finanzas

No Existen Observaciones de la ASF, Destaca

Por Miguel Alvarado Valle

Este lunes, durante su conferencia semanal La Informativa, el gobernador David Monreal Ávila presentó el Decálogo por la Paz, el Bienestar y el Progreso, una hoja de ruta con la que busca resumir los principales avances de su administración y delinear el rumbo para Zacatecas. El documento, integrado por 10 acciones, tres pilares y un compromiso, fue planteado como una respuesta a la crisis de violencia y rezago que, aseguró, marcó el inicio de su gobierno en 2021.

El mandatario subrayó que el punto central fue la seguridad, al recordar que Zacatecas llegó a ocupar el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con cifras que prácticamente duplicaban a las del segundo lugar. A casi cinco años, afirmó que la entidad registra una disminución superior al 90 por ciento en este delito, al pasar de mil 741 casos en 2021 a 149 en 2025, aunque evitó declarar victoria y sostuvo que el proceso de pacificación muestra avances sostenidos.

En materia financiera, Monreal Ávila insistió en que su administración ha logrado estabilizar las finanzas sin recurrir a nueva deuda. Señaló que, además de enfrentar compromisos heredados, el estado ha incrementado sus ingresos propios, lo que ha permitido sostener programas sociales e inversión en infraestructura.

Subrayó también que no existen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hecho que respalda el manejo transparente de los recursos. En cuanto a la política social, también mencionada en el decálogo, indicó que cientos de miles de familias reciben apoyos a través de distintos programas enfocados en vivienda, salud, educación y atención a grupos vulnerables.

Entre ellos, destacó la pensión universal para personas con discapacidad y estrategias de alimentación escolar y reunificación familiar a través del programa Corazón de Plata, con la premisa de que el bienestar es clave para consolidar la paz.

También resaltó inversiones en infraestructura como motor de desarrollo, ya que se realizó la rehabilitación de carreteras, obras hidráulicas para mejorar el abasto de agua y programas de impulso al campo mediante apoyos directos a productores.

Estas acciones, según el mandatario, buscan fortalecer la economía regional y mejorar las condiciones de vida en comunidades históricamente rezagadas.

Finalmente señaló otros dos puntos del decálogo, el fortalecimiento de los municipios y la educación, destacando que consolidar gobiernos locales más sólidos y ampliar los apoyos educativos será fundamental para sostener los avances.