Se Mantiene Búsqueda de Exalcalde de Guadalupe y su Esposa: Fiscal Camacho

“No Habrá Impunidad”, Asegura

Por Miguel Alvarado Valle

“No va a haber impunidad ni tolerancia”, afirmó el fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, al referirse al caso del exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y su esposa, María de Jesús Solís Gamboa, quienes cuentan con orden de aprehensión por el delito de homicidio y permanecen prófugos a casi tres años de iniciada su búsqueda.

El fiscal sostuvo que la investigación en su contra es sólida, amplia y se mantiene bajo un seguimiento puntual, con el objetivo de lograr su captura y llevarlos ante los tribunales. Subrayó que existe una estrecha coordinación institucional para avanzar en el caso, el cual continúa activo dentro de las prioridades de la Fiscalía.

Explicó que el proceso judicial enfrentó complicaciones desde sus primeras etapas, particularmente en la obtención del desafuero, lo que retrasó la ejecución de la orden de aprehensión. Entre los obstáculos, recordó que el año pasado un amparo concedido a uno de los implicados frenó momentáneamente el avance del caso.

Sin embargo, destacó que en un lapso de aproximadamente tres horas se logró obtener nuevamente el mandato judicial, permitiendo retomar el curso legal sin mayores afectaciones. Camacho Osnaya también cuestionó por qué, pese a tratarse de dos personas involucradas, sólo una contaba con fuero constitucional, lo cual, no justificaba que la orden de aprehensión se concretara hasta meses después.

Finalmente, indicó que, aunque existen líneas de investigación sobre el posible paradero de los imputados, esta información se mantiene en reserva para no comprometer el caso. Precisó que la carpeta de investigación es robusta y no ha sido accesible ni siquiera para la defensa, reiterando que el objetivo es concretar la detención de ambos y garantizar que enfrenten la justicia.