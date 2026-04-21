Sería una Tragedia Cancelar la Presa Milpillas: Ramírez Cuéllar

Se Debe Convencer y dar Trato Adecuado a Ejidatarios y Vecinos, Subraya

Por Gabriel Rodríguez

El legislador federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, informó que este sábado 25 su movimiento denominado Construyendo Zacatecas, dará a conocer avances de su proyecto de equipo en el Ágora José González Echeverría de la ciudad de Fresnillo.

Ramírez Cuéllar dijo que “dicha reunión se realizará al lado de diversos sectores productivos luego de haber visitado distintos municipios, de reuniones con los sectores de la construcción, el clúster minero y del desarrollo de conversaciones con los maestros, así como para fortalecer a la UAZ”.

En ese evento se darán a conocer los avances que tiene la juventud dentro de su movimiento, incluida la construcción de viviendas para ellos y para las familias de escasos recursos, así como la inversión en materia hídrica.

“Nosotros somos tercos en que la presa Milpillas tiene que realizarse como tabla de salvación para garantizar agua en Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y todo el corredor del estado”.

Sobre esto último, refirió que Milpillas requiere más conversación, más plática e ir de nuevo con todos los vecinos y ejidatarios, con el fin de explicarles las bondades del proyecto y decirles que está abierta la posibilidad de establecer un acuerdo, un convenio con el gobierno de la República al respecto.

“La doctora Claudia Sheinbaum está convencida, el dinero está puesto y la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está presente y creo que se requiere mucho convencimiento mediante un trato adecuado a todos los ejidatarios y vecinos de la zona pues no se le puede cancelar porque eso sería una tragedia ante los cambios climáticos”.

Indicó que una de sus batallas fundamentales será acabar con la extorsión y el cobro de piso, “pues dentro de las afectaciones, hay sectores completamente capturados como la ganadería, el comercio de ganado, los pequeños y medianos comercios, donde hay temor y terror, incluido el traslado de materiales y a veces dentro del transporte público”.

Por tal motivo, se convocará a una gran unidad zacatecana con el fin de combatir ese tipo de flagelos “que nos horrorizan y nos tienen con el Jesús en la boca”.

“Queremos garantizar el éxito del nuevo sistema de salud, decreto que fue publicado el jueves de la semana pasada para construir esa unidad interinstitucional entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con el fin de dar un paquete de servicios único que permita elevar la calidad en la atención de las familias y disminuir el gasto de bolsillo de las personas”.

Zacatecas, destacó, tiene gran viabilidad para su desarrollo, pero se requiere que sus sectores económicos encuentran confianza y certidumbre, “deben saber que el gobierno federal cuenta con los marcos legales para generar mayor inversión como en el caso de los seis mil millones de pesos para energía entre los años 2025 a 2030”.

Finalmente.una periodista le interrogó sobre la presencia de bardas pintadas en distintos rumbos de la capital a su nombre y el de Zaira Villagrana, a lo que dijo: “yo no sabía que estaban, pero todo eso se va a eliminar”.

Y se le interrogó de nuevo acerca de “cómo pensaba eliminarlos si son obvios (sic) desde hace como un mes”.

Para concluir, dijo que más allá de las divisiones: “Vamos a unirnos y vamos a rescatar la grandeza de Zacatecas”.