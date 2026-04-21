Tiradero a Cielo Abierto Contamina Cultivos y Agua de Chaparrosa, en Villa de Cos

Habitantes Piden Intervención Urgente de Autoridades

Por Nallely de León Montellano

Habitantes de Chaparrosa, en Villa de Cos, llevaron hasta el Congreso del Estado un problema que ya rebasó lo ambiental y se está convirtiendo en un tema de salud pública.

En la reunión participaron la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), la Semarnat, la Profepa y la Conagua, además del alcalde Pier Michel Ríos Ruiz y diputados locales de las comisiones de Medio Ambiente y del Agua, ante quienes la comunidad expuso el impacto que ha tenido la acumulación de residuos en un tiradero a cielo abierto que, aseguran, ya está contaminando tanto los cultivos como el agua.

La preocupación no es menor, ya que, en la zona habitan alrededor de siete mil personas, pero durante la temporada agrícola la población prácticamente se duplica con la llegada de jornaleros, lo que incrementa la generación de basura y agrava condiciones como el fecalismo al aire libre.

A esto se suma la alerta por enfermedades. El diputado David González Hernández dio a conocer un brote de hepatitis en la comunidad de Bañón y advirtió que podría sumarse a casos de sarampión, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades de salud.

En el caso de Chaparrosa, vecinos señalaron que análisis realizados por la propia comunidad han detectado la presencia de metales pesados en algunos pozos, lo que podría escalar el riesgo sanitario si no se atiende a tiempo. Además del problema doméstico, también está el agrícola. Cada ciclo se generan miles de toneladas de residuos del campo que terminan en el tiradero, entre ellos plásticos de riego que incluso son quemados de forma constante ante la falta de espacios adecuados para su manejo.

Esa quema, advirtieron, ya tiene efectos visibles en el entorno. Productores y representantes de la Unión de Pozos Agrícolas insistieron en que la basura no se queda en un solo punto, sino que se desplaza hacia las parcelas, afectando directamente la producción.

Autoridades estatales reconocieron la complejidad del tema. Desde la SAMA se informó que recientemente se habilitó un relleno sanitario, aunque su construcción enfrentó retrasos, mientras que representantes federales señalaron que trasladar los residuos a otros municipios no es viable por los costos y la logística.

Por su parte, el alcalde de Villa de Cos, Michel Ríos Ruíz, planteó alternativas provisionales para contener el problema en lo inmediato, como habilitar un banco de material a aproximadamente un kilómetro del tiradero actual para contener los residuos de manera temporal.

Expuso que el municipio sí ha mantenido la recolección de basura, pero el principal conflicto está en el destino final, por lo que esta alternativa busca evitar que el tiradero siga desbordándose y afectando cultivos y zonas cercanas.

Además, señaló que en los últimos dos años se han destinado recursos municipales –alrededor de seis millones de pesos– para atender necesidades en Chaparrosa, aunque reconoció que el crecimiento de la comunidad y la generación de residuos han superado la capacidad actual.

La propuesta, dijo, sería una medida inmediata mientras se avanza en una solución más estructural para el manejo de residuos en la zona. Como parte de los acuerdos, se prevé la instalación de una mesa técnica en los próximos días, además de la presentación de un punto de acuerdo para solicitar brigadas de salud en la zona.

El tema, coincidieron, ya no puede tratarse como un asunto menor, pues, entre contaminación, sobrepoblación temporal y brotes de enfermedad, Chaparrosa enfrenta un escenario que exige atención inmediata.