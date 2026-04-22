Celia Lessa Kerstenetzky y el Estado de Bienestar

Por Martí Batres G.

LA INVESTIGADORA brasileña y experta en el tema del Estado de Bienestar, Celia Lessa Kerstenetzky, se encuentra en la Ciudad de México. Vino al Congreso Praxis organizado por el ISSSTE.

DENTRO DE su amplio trabajo se encuentra el libro El Estado de bienestar social en la edad de la razón, una obra maravillosa editada en México por el Fondo de Cultura Económica en 2017 y de la cual hará una reimpresión el ISSSTE.

EN DICHO libro, Celia Lessa demuestra que el Estado de Bienestar europeo, particularmente el modelo escandinavo, sobrevivió a la andanada neoliberal.

HACE UN recuento de las afectaciones que sufrió en las distintas regiones de Europa.

APROVECHA PARA caracterizar los tres modelos europeos de Estado de Bienestar: anglosajón o liberal; conservador o corporativo (alemán); y escandinavo o socialdemócrata.

PASA REVISTA también al caso brasileño, desde la época desarrollista-populista y su herencia corporativa, pasando por los avances de la Constitución de 1988, los retrocesos neoliberales y las políticas de Lula Da Silva.

EN SU ESTUDIO se centra en el modelo escandinavo socialdemócrata, del cual pondera diversas características, tales como:

-LA FORTALEZA fiscal, que permite financiar de forma sostenida los servicios sociales públicos.

-LA RELACIÓN sinérgica entre el mercado, el elevado consumo popular y el salario de los trabajadores.

-LA UNIVERSALIZACIÓN de los servicios y políticas sociales, que al incluir a las clases medias produce

efectos virtuosos como una mayor disposición de éstas para la contribución fiscal, la elevación de la calidad de los servicios, y el beneficio de ello para los trabajadores de menores ingresos y los sectores populares que se encuentran fuera del empleo formal.

-MAYOR CONSENSO político del gobierno y las instituciones del Estado, así como de la o las fuerzas políticas gobernantes.

-FORMACIÓN DE amplias coaliciones sociales y políticas que dan estabilidad y permanencia de largo plazo a las políticas del Estado de bienestar.

-ELEVADA TASA de sindicalización y mayor fuerza de los sindicatos para la negociación colectiva.

KERSTENETZKY NOS recuerda que el término Estado de Bienestar viene de los años 30, cuando en Gran Bretaña se buscó transitar del Power State al Welfare State después de la crisis de 1929. Dichas denominaciones tienen mucho sentido, pues significan el paso del Estado como una simple maquinaria de fuerza coactiva a un Estado de Bienestar que protege los derechos que garantizan una existencia digna a todas las personas.

LESSA KERSTENETZKY refuta los prejuicios de quienes sostienen que a mayor igualdad hay menos crecimiento económico y que a mayor salario hay menos empleo.

UNA GRAN obra que en estos tiempos de renacimiento del debate del Estado de Bienestar se vuelve una lectura indispensable.