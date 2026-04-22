34% de Mexicanos sin Empleo Formal y en Riesgo Pensionario: Daniel Vidales

Advierte Sobre Desconocimiento y Desconfianza en las Afores

Por Gabriel Rodríguez

Daniel Vidales Cortés, ejecutivo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó que alrededor de 34 por ciento de los mexicanos no tienen un empleo formal al primer cuarto del siglo XXI, lo cual “ya es llamativo para una nación de tantas necesidades como la nuestra”, precisó.

Vidales Cortés explicó que habría al momento al menos tres formas de contabilizar los ahorros en lo que se refiere a los regímenes pensionarios para el retiro de trabajadores, el primero de los cuales es el décimo transitorio de los trabajadores del ISSSTE, mientras que existen las leyes de 1973 y 1997 para quienes están o estuvieron incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El ejecutivo refirió que dentro de otro espectro están los diversos contratos colectivos de trabajo, como el del IMSS por años de servicio, los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que presentan variables.

“En Zacatecas, en específico, hay una polémica derivada de las pensiones del Issstezac sobre la utilización de los recursos”, advirtió.

Añadió que en el caso Zacatecas “no hay una cantidad precisa para la jubilación de cada trabajador, sino que, más bien, la ley 1973 del IMSS oscila, para cada uno de ellos, a partir de 10 mil 600 pesos mensuales y tiende a incrementarse”.

Sobre esto último, explicó que una vez cubiertos los requisitos para solicitar el retiro es como los trabajadores adscritos a la ley 1973 pueden recibir su pensión dependiendo de sus semanas cotizadas.

“Pero además existe dentro del IMSS la ley 1997 en la que –dijo–, va disminuyendo la pensión en relación con la de 1973; sin embargo, se trata de buscar un equilibrio entre ambas, con el fin de que sean productivas y estén basadas en la disposición de recursos de cada persona”.

Cabe destacar que los trabajadores pensionados siguen recibiendo atención en el Seguro Social pero no debe confundirse una pensión con una negativa de pensión, ya que esta último significa la pérdida de ese servicio, que deberá ser reactivado en su momento a partir de un costo extra. El entrevistado dijo que los afiliados deben siempre tratar de trazar una estrategia pensionaria, lo cual significa “tomar las mejores decisiones para sacar el mejor provecho a las Afores”.

Lamentablemente, dijo que el hecho de que haya 34 por ciento de informalidad nacional es un asunto muy grave sin omitir la subcuenta del Infonavit en muchas de las cuentas de las Afores en IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex, “para saber cómo se está manejando este último recurso”.

“Cuando las personas desean jubilarse, ese proceso puede ser a partir de los 60 años dependiendo del régimen, por lo que primero deben tener sus expedientes actualizados en el IMSS y el SAT, con los beneficiarios anotados e iniciar luego los trámites, por lo que deben revisarse los requisitos, pues no siempre son lo mismo las pensiones por cesantía, invalidez, orfandad o viudez”.

En más cifras, la Consar indica que a 6.3 por ciento de mexicanos no les interesa el tema; 1.3 desconfía de las Afores; a 1.2 no le conviene; 0.8 por ciento tiene resuelto su retiro sin Afores; 33.9 por ciento es informal; 9.1 por ciento ignora todo al respecto; 10 por ciento no sabe dónde colocar sus ahorros; 15.8 por ciento analiza otros medios y 21.7 por ciento no sabe lo que es una cuenta para el retiro.