Carlos Villegas Evade Opinar Sobre las Acusaciones de Rada y Nahle

Le Corresponde al Órgano de Administración Judicial, Afirma

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas (TSJZ) respondió en relación con las inquietudes surgidas durante los últimos días respecto de la presencia de Ana Carmen Martínez Ávila, secretaria ejecutiva del Órgano de Administración Judicial (OAJ): “Tengo veda respecto del tema alusivo a dicho órgano en lo que se refiere a su proceso administrativo”.

Lo anterior, a causa de que el bufete de Jorge Rada Luévano y el abogado Arturo Nahle García, habrían aludido, en primer término, a la posible injerencia de Eulogio Monreal Ávila dentro del funcionamiento del Poder Judicial del Estado y de Ana Carmen Martínez Ávila, actual secretaria Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial como un procedimiento de claro “con􀃀icto de interés por parte de gobierno estatal”.

Al respecto, Villegas Márquez indicó que “hablar sobre esos dos temas, me está prácticamente vedado, debido a que la Constitución y la nueva Ley judicial prescriben el hecho de que nos dediquemos a ese tema jurisdiccional, por lo que ese nuevo OAJ será el encargado de abordar, entre otros, ese tema”.

Sin embargo, los abogados del bufet Rada han insistido en el perfil profesional de Ana Carmen Martínez Lira, de quien dicen “se trata de una ingeniera, lo que plantea cuestionamientos razonables sobre la idoneidad técnica para un cargo estratégico dentro de la administración judicial”.

Villegas Márquez refirió al respecto: “Nosotros, en nuestra calidad de tribunal, no incidimos dentro del perfil relativo de quién se contrató, pues tal hecho debió ser estrictamente regulado por el OAJ, ya que son ellos quienes revisan ese tipo de hechos a partir de los perfiles”.

Indicó que es, en todo caso, ese Órgano de Administración el encargado de tomar decisiones que son ejecutadas por la secretaria ejecutiva, “pero dentro de los temas administrativos, nosotros no tenemos capacidad de intervenir”, subrayó.

El presidente del TSJZ admitió, no obstante que “hay, desde luego, mucha injerencia y puntos de convergencia dentro de ese órgano de administración porque no es un ente externo, sino que forma parte de todo el andamiaje institucional, de modo que algunas de sus decisiones impactan al TSJZ en lo relativo a sus actividades jurisdiccionales”.

Asimismo, el bufete de Rada insiste en que la operatividad de decisiones relevantes del órgano, coloca a Martínez Lira en una posición sensible frente a cualquier posible in􀃀uencia externa, incluido el con􀃀icto de interés de parte del gobierno estatal.

Villegas Márquez sugirió, no obstante, cuidado con ese tema, y dijo que “fue a partir de la pasada instrumentación de la reforma Judicial, en lo que se refiere a recursos materiales y humanos, infraestructura, equipamiento y capacitación, como todo ese tipo de instrumentos quedaron a dispensa del OAJ, en donde se habrán de designar en breve dos consejeros más para homologarlo con la reforma Judicial”.

Y en lo relativo a los perfiles que son incorporados al OAJ, sugirió de nuevo tener mucho cuidado, “por lo que nosotros habremos de proponer perfiles que conozcan las instituciones y las entrañas del Poder Judicial y posean además una vasta trayectoria, con el fin de que puedan integrarse de manera integral a esos nuevos espacios”.