Diputados Urgen a David Monreal Ávila a Publicar Decretos y Acuerdos Pendientes

Por Unanimidad Aprueban el Exhorto

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión de este martes, la LXV Legislatura del estado abordó una agenda cargada de temas que fueron desde salud pública hasta ajustes legales en educación, medio ambiente y funcionamiento interno del Congreso.

Uno de los puntos centrales fue el llamado a la Secretaría de Salud para que presente un plan de contención ante el riesgo de propagación de hepatitis y sarampión en comunidades de Villa de Cos. La solicitud surge luego de las alertas expuestas recientemente por habitantes de la zona, donde ya se advierten condiciones que podrían agravar el panorama sanitario.

En la misma jornada, la totalidad de las diputadas y diputados también pidieron al Poder Ejecutivo que publique de manera inmediata decretos y acuerdos que siguen pendientes, al considerar que mantenerlos sin difusión retrasa su aplicación y deja en pausa decisiones ya aprobadas.

Particularmente, señalaron la urgencia de que se publique el decreto 562 de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio.

Además, el pleno dio luz verde a la emisión de la convocatoria para la medalla “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis”, un reconocimiento dirigido a personas y colectivos que han destacado en la defensa de los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación. En materia legislativa, se aprobaron reformas para fortalecer las atribuciones de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, con el objetivo de mejorar el trabajo técnico dentro del Congreso.

También se avalaron cambios a la Ley de Educación del Estado, enfocados en el desarrollo humano integral y la enseñanza obligatoria de protocolos. De igual manera, se armonizó la legislación local en materia de exposición al humo de tabaco con la normativa nacional, en un intento por reforzar medidas de protección a la salud en espacios públicos.

Durante la sesión también se presentaron nuevas iniciativas que aún deberán ser analizadas.

Entre ellas, una propuesta para regular los servicios de enfermería a domicilio, otra para garantizar la conservación y digitalización de documentos históricos, una más para reforzar el control en el manejo de residuos con asbesto por sus riesgos sanitarios, y una reforma en materia de movilidad para establecer reglas claras a motocicletas y vehículos eléctricos ligeros.