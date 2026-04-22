Estiramos la Cobija Donde nos es Posible, Pues Todo lo Demas son Milagros: De Ávila

“La Cultura no Debería Tener un Tope”

Por Gabriel Rodríguez

María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, titular de la Casa Municipal de Cultura en Zacatecas capital, expresó que este año le fueron asignados alrededor de 700 mil pesos para el ejercicio fiscal “con lo que se hace lo que se puede, ya que todo lo demás son milagros”.

Al explicar que “desde ninguna perspectiva subestimaba dicha cantidad”, añadió que ellos atienden ahí cursos, participan en festivales, organizan eventos y otros, de modo que “la mayor parte de las veces estiramos la cobija hasta donde nos es posible, pues todo lo demás son milagros”, subrayó. De Ávila Ibargüengoitia precisó que eso signi fica “tratar de hacer lo que les toca e incluso aportar desde sus posibilidades siempre en bene ficio de la cultura y la comunidad locales”.

Y al apuntar de nuevo al presupuesto, dijo que “recursos siempre harán falta porque esos 700 mil pesos son pocos, pero aun así tratamos de resolver todos los problemas que se nos presentan en la materia”.

Será en estos días cuando se realicen en la Alameda J. Trinidad García de la Cadena las Serenatas de Abril, pero, en la misma medida, ajustan fondos para el Encuentro de Orquestas, el próximo Festival del Día de Muertos y los 35 años de nacimiento de la Orquesta Típica, la Banda Sinfónica municipal y algunos más.

“Es claro que todo eso requiere recursos, los que se van y se van porque todo ha subido de precio, lo cual significa que cada vez nos alcanza menos, pero aun así salimos adelante en todos nuestros compromisos”.

La Casa de Cultura Municipal desarrolla paralelamente a eso, alrededor de 35 talleres diversos que se realizan de lunes a sábado por las tardes, en los que se desarrollan diversas capacitaciones escénicas, dancísticas, teatrales, plásticas y musicales, entre otras.

Al preguntarle cuánto implica de estirar sus ingresos, De Ávila Ibargüengoitia indicó que “en otras ocasiones, se hace más de lo que se puede” y explicó que al inicio de este año se planearon diversas exposiciones plásticas, de las cuales se han desarrollado cinco al momento dentro de las propias instalaciones del inmueble sede.

“Es gracias a las actitudes de los maestros de nuestros talleres que se desarrollan diversas presentaciones públicas, para mostrar resultados a la comunidad capitalina con el fin de que la gente se entere de que nuestros productos son locales y de calidad”, destacó.

Dentro de esos talleres, habría al momento alrededor de 300 a 400 participantes, la mayoría de los cuales son niños que “de otro modo corren peligro en las calles, allá afuera, por lo que pienso que si les damos cultura, contribuimos a refugiarlos de manera segura como ocurre con Ars Nova y el coro Veremundo Carrillo, dos de las agrupaciones que nos son más solicitadas”.

A pesar de las carencias, dijo que muchos de los niños y niñas que se forman durante esos cursos, presentan a la comunidad sus trabajos aprendidos “pero en esencia siempre va a ser necesario aplicar más fondos al respecto, porque la cultura no debería tener un tope debido a su importancia pues nosotros, desde nuestra trinchera, contribuimos a reconstruir el tejido social, tan devastado en la localidad”.