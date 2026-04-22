Peña: “Ninguna de las Demandas de los Campesinos ha Sido Atendida ni Resuelta”

Gobierno de Monreal Debe Tomar Papel Activo, no Deslindarse, Señala

Por Miguel Alvarado Valle

Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI y diputado local, advirtió que la crisis en el campo zacatecano se agrava con nuevos riesgos sanitarios y la falta de atención a las demandas de los productores. Esto, luego de que agricultores de frijol se manifestaran nuevamente en distintos puntos de la capital para exigir el cumplimiento de los acuerdos 􀂿rmados el pasado 29 de marzo.

El legislador señaló que las protestas evidencian un problema estructural que no ha sido atendido, ya que ninguna de las demandas del sector ha sido resuelta de manera efectiva. “¿Cuál será la exigencia? Hay muchas: precio de garantía, centros de acopio, tarifa energética, renovación de concesiones de agua y el incremento en el diésel.

No sabemos hoy cuál sea el tema de reclamo o exigencia, pero lo que sí es claro es que ninguna de las demandas que se han expresado ha sido atendida ni resuelta”, aseveró.

Peña Badillo calificó como delicada la situación y consideró que el gobierno estatal debe asumir un papel más activo, en lugar de deslindarse bajo el argumento de que se trata de asuntos federales.

Subrayó que corresponde a las autoridades del gobierno estatal acompañar a los productores en la búsqueda de soluciones, especialmente ante un con􀃀icto que se ha vuelto recurrente en la entidad, como es el acopio del frijol.

Asimismo, lamentó que el campo, antes considerado una fortaleza económica de Zacatecas, se haya transformado en un foco de con􀃀icto social, con productores manifestándose en carreteras, o􀂿cinas y espacios públicos, en lugar de dedicarse a sus actividades productivas.

Atribuyó esta situación a la falta de políticas efectivas y acusó al gobierno de Morena de propiciar el deterioro del sector. A este panorama se suma un nuevo factor de riesgo: la presencia del gusano barrenador en el ganado de la región del cañón de Tlaltenango, una de las zonas más importantes en cuestión ganadera.

El diputado alertó que esta plaga podría extenderse a todo el estado, generando una crisis sanitaria y económica de gran magnitud, sin que hasta ahora exista una estrategia clara de contención por parte de los gobiernos estatal y federal. Finalmente, Peña Badillo criticó la falta de reconocimiento del problema por parte de las autoridades y advirtió que la inacción podría derivar en consecuencias severas para las familias que dependen de la ganadería.