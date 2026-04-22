Persiste Corrupción en el Acopio de Frijol, Acusan Productores

Funcionarios Están Favoreciendo a Coyotes, Reiteran

Por Nallely de León Montellano

Productores de distintas regiones del estado acudieron este lunes al Congreso local para denunciar presuntas irregularidades en la operación del programa de acopio de frijol y exigir una auditoría sobre el manejo de las 10 mil toneladas adicionales anunciadas para Zacatecas.

Desde temprano, campesinos provenientes de Nieves, Sombrerete, Río Grande, Fresnillo, Pozo de Gamboa, San Lorenzo, Plateros, Valparaíso y otras comunidades se concentraron en el recinto legislativo para acusar que parte del programa estaría siendo operado con criterios discrecionales y con intervención de funcionarios estatales, cuando –señalaron–se trata de recursos federales que deberían manejarse conforme a sus propias reglas de operación.

La principal inconformidad gira en torno a la distribución de costales y espacios de acopio. Los productores sostienen que, de las 10 mil toneladas anunciadas, alrededor de cinco mil ya habrían sido comprometidas de manera anticipada, dejando en incertidumbre a cientos de pequeños productores que aún no han podido ingresar un solo kilo de frijol.

Según expusieron, el problema no sólo es la falta de espacios, sino la forma en que se estaría beneficiando a grupos específicos mediante listas previas, vales y entrega de papelería sin pasar por los filtros que sí se exigen al resto de los campesinos.

Durante la protesta señalaron centros de acopio en municipios como Salinas, Sombrerete, Juan Aldama, Progreso, Villa González Ortega, Río Medina y Morelos, entre otros, donde –aseguraron– ya se estaría operando de manera parcial y favoreciendo a ciertos grupos. También denunciaron que hay productores que desde hace semanas, e incluso meses, mantienen frijol encostalado y listo para ingresar, pero siguen sin respuesta.

En algunos casos, afirmaron, tienen trailas estacionadas desde hace mes y medio en Río Medina, con costos diarios y condiciones cada vez más difíciles para quienes permanecen allá cuidando su producto. Además, mostraron carteles escritos a mano donde señalaron directamente a los responsables del uso corrupto del programa: “La ampliación de 10 mil toneladas las están utilizando con fines políticos para una candidata del gobernador ‘La Malvada’”.

“Pequeños productores piden sacar las manos del programa de frijol al diputado Jesús Padilla y el presidente Ramiro Hinojoza y Jesús Correa de Secampo. Basta de politiquería”.

“Los intermediarios y coyotes son los técnicos de Secampo y Servidores de la Nación”.

Bloquean Calle Fernando Villalpando

Después de dialogar con diputados de distintas fracciones parlamentarias, los inconformes informaron que hubo un aparente acuerdo para revisar el tema; sin embargo, horas más tarde decidieron bloquear la calle Fernando Villalpando, a la altura del Palacio Legislativo, al acusar que Ángel Olais no respondió a las llamadas que se le hicieron para definir cómo se operarían los costales faltantes para 70 productores, cada uno con hasta cinco toneladas pendientes.

Los campesinos insistieron en que la situación ya rebasó el límite. Señalaron que hay gente soportando el sol, sin comida su- ficiente y con gastos acumulados, mientras el programa sigue sin darles una ruta clara.

Además, pidieron que el secretario del Campo, Luis Gerardo Cervantes, comparezca para explicar la participación de la dependencia estatal en los centros de acopio y, en palabras de los propios manifestantes, “saque las manos” del proceso.

Aunque reconocieron que sus protestas podrían no tener eco inmediato, advirtieron que si no son atendidos por Ángel Olais, las movilizaciones escalarán y podrían bloquear el bulevar. En ese contexto, hicieron un llamado directo al secretario general de Gobierno y al propio gobernador para que intervengan e instruyan al funcionario a dar respuesta.