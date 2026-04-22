Realizarán el 18 de Julio la Marcha Estatal del Orgullo LGBT+ Zacatecas

Espacio de Visibilidad, Memoria y Exigencia de Derechos

Por Nallely de León Montellano

La Marcha Estatal del Orgullo LGBT+ Zacatecas 2026 se realizará el próximo sábado 18 de julio, informaron integrantes del comité organizador durante una rueda de prensa convocada en el Centro Histórico. Los colectivos y activistas dieron a conocer los primeros detalles de esta movilización, que este año llevará por lema “Cultura viva, educación inclusiva”, con el que buscan poner en el centro la necesidad de avanzar en inclusión, especialmente en el ámbito educativo.

Se trata de la edición número 24 de la marcha en la entidad, una movilización que, señalaron, no sólo tiene un carácter festivo, sino también de exigencia frente a la discriminación, la violencia y las deudas pendientes en materia de derechos para la población LGBT+.

Como en años anteriores, el recorrido partirá de la Plazuela de García y concluirá en Plaza de Armas, donde se desarrollará un programa político, cultural y artístico. Además, se anunció la realización de la Feria Social del Orgullo, que se llevará a cabo un día previo a la marcha y que, por sexto año consecutivo, busca generar espacios de encuentro, servicios y diálogo entre la comunidad y distintas instituciones.

Durante la presentación se destacó también la participación de colectivos locales y organizaciones civiles, así como la presencia de la activista Kenya Cuevas, quien acompañará las actividades como madrina de la marcha y participará en una agenda previa con distintos sectores.

Integrantes del comité subrayaron que este tipo de eventos ya forman parte de la dinámica social y económica del estado, al atraer no sólo a la población local, sino también a visitantes, comerciantes y distintos sectores.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, instituciones y autoridades a sumarse con respeto a esta jornada, al insistir en que la marcha es, además de una celebración, un espacio de visibilidad, memoria y exigencia de derechos.