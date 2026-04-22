Trabaja UAZ en Actualizar Planes de Estudios Para Adecuarlos a las Necesidades del Mercado

En Especial, Para Minería, Manufactura y Agroindustria

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de vincular de manera más efectiva la educación superior con las exigencias del mercado laboral, la Secretaría de Economía trabaja de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en la adecuación de sus planes de estudio, particularmente enfocados en los sectores minero y automotriz, considerados pilares de la economía estatal.

En rueda de prensa, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, explicó que este acercamiento busca consolidar una colaboración más estructurada entre la academia y el gobierno, a fin de que la universidad participe activamente en el impulso al desarrollo económico regional.

Señaló que aunque la UAZ cuenta con una sólida base académica, es indispensable orientar sus programas hacia las áreas productivas con mayor crecimiento. Detalló que la institución dispone de una amplia oferta educativa, integrada por 33 unidades académicas, 142 programas y más de 60 posgrados, muchos de ellos con reconocimiento de calidad. En este contexto, indicó que ya se avanza en la actualización de contenidos y perfiles profesionales para que los egresados tengan mayores posibilidades de incorporarse a empleos formales y competitivos.

Por su parte, el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, subrayó que Zacatecas enfrenta un entorno económico en transformación, in􀃀uido por factores como la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

Ante ello, advirtió que la formación de profesionistas con dominio del inglés será determinante para no rezagarse frente a otras entidades. Asimismo, expuso que las empresas demandan perfiles con conocimientos técnicos específicos, como automatización de procesos, diseño de moldes, integración de sistemas y puesta en marcha de proyectos, además de habilidades gerenciales y conocimiento de normativas aplicables.

A esto se suma la necesidad de incorporar herramientas como la inteligencia artificial y procesos de optimización, cada vez más presentes en la industria.

Finalmente, informó que este esquema de colaboración no se limitará a la UAZ, sino que se buscará replicarlo en otras instituciones de educación media superior y superior. Las autoridades coincidieron en que sectores como la minería, la manufactura y la agroindustria ofrecen oportunidades clave para el crecimiento del estado, por lo que la formación de talento alineado a estas áreas será fundamental para aprovechar nuevas inversiones y generar empleo.