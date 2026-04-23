Burocracia Cultural no Apoya ni Respeta a los Creadores de Arte: Zaira Villagrana

“IZC Carece de Padrón, Personal Capacitado y Gestores”

Por Gabriel Rodríguez

Zaira Villagrana, encargada del proyecto de cultura dentro del equipo del diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de cara al cambio sexenal 2027, señaló que esa área se caracteriza por la desatención hacia los equipos de creadores de arte en toda la entidad, “para quienes no existen proyectos ni apoyos financieros, pero además, las autoridades burocráticas ni siquiera los conocen ni los escuchan, sino que simplemente los minimizan”.

Villagrana Escareño indicó que en días pasados se realizó un foro de relevancia sobre ese tema en el municipio de Fresnillo, donde se dio gran retroalimentación con muchos de los colaboradores en materia cultural, quienes le dieron a conocer todo lo relativo a sus problemas.

La entrevistada indicó que algunos le manifestaron falta de espacios para el desarrollo de sus actividades, así como tampoco existen foros para la presentación de sus productos terminados.

“Me dieron a conocer que les faltan todo tipo apoyos a sus proyectos culturales, así como aquellos relacionados con los procesos de gestión, al igual que me hicieron llegar diversas propuestas para el mejor desempeño de sus funciones.

“Muchos se quejaron de que no son visibles paras las burocracias culturales, lo mismo que no se les respeta, pero, en la misma medida, tampoco se les valora, pese a que toman años de carrera para formarse y, aun así, no encuentran oportunidades por lo que solamente se dedican a sobrevivir de lo que pueden”.

Luego de la primera mesa sobre la discusión de arte y cultura, Zaira Villagrana indicó que este 25 de abril se realizará una convención global sobre ese y otros temas en el Ágora José González Echeverría de Fresnillo, como parte del proyecto del legislador federal Ramírez Cuéllar, a la que se llevarían ese y otros diálogos con todo el sector cultural, que luego tendría carácter de permanente.

Villagrana Escareño añadió que a Zacatecas le urgirían otro tipo de eventos culturales cuando el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “no cuenta ni siquiera con un padrón aproximado de creadores y artistas en el estado; además, dentro del IZC no hay personal capacitado en esas áreas, lo mismo que se carece de gestores para el desarrollo de funciones esenciales al reconocimiento de esos mismos creadores”.

Es por ello, precisó, que esos cuerpos de creadores estatales “no logran dar a conocer ni sus proyectos ni sus actividades, por más relevantes que sean y, en los casos de las festividades culturales masivas, nuestros artistas demandan otro formato, además de que para ellos no existe nunca presupuesto y, cuando actúan, se les escatiman sus pagos”.

Explicó que, además, los sectores estarían divididos por áreas: el musical, artistas visuales y otros, “todos los cuales trabajan por separado, por lo que urge impulsarlos sin dejar de mantener sus exigencias de manera conjunta”.