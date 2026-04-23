Capital de las Ideas: Semana del Emprendimiento Reunió a más de 300 Jóvenes en Zacatecas Capital

Con la participación de más de 300 jóvenes, estudiantes, empresarios, emprendedores y representantes de cámaras empresariales, el Ayuntamiento de Zacatecas llevó a cabo con gran éxito la “Capital de las Ideas: Semana del Emprendimiento”, una iniciativa impulsada por el presidente municipal, Miguel Varela, orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en la capital.

Este programa se consolidó como una estrategia clave para acercar a las y los jóvenes a experiencias reales de emprendimiento, liderazgo e innovación, promoviendo además el diálogo entre los sectores académico, financiero, empresarial y gubernamental.

Durante la semana se desarrollaron diversas actividades en instituciones educativas de gran relevancia como Tecmilenio, la Universidad de la VeraCruz (UVC), el Centro Universitario del Centro de México (EDUCEM), el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), donde se realizaron foros, paneles y conferencias de alto impacto que fortalecieron la cultura emprendedora en la capital.

El alcalde Miguel Varela destacó que impulsar el talento local y generar condiciones favorables para el emprendimiento es una prioridad de su administración, al representar una vía efectiva para fortalecer la economía, generar empleos y construir un mejor futuro para Zacatecas.

“Creemos en nuestras juventudes, en nuestras mujeres emprendedoras y en quienes todos los días apuestan por Zacatecas. Queremos una capital donde las ideas se conviertan en oportunidades reales y donde el gobierno sea un aliado para crecer”, expresó.

Por su parte, Marco Antonio Salazar Valadez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, señaló que esta Semana del Emprendimiento busca consolidarse como una plataforma permanente de impulso al desarrollo económico local, conectando a estudiantes con empresarios, generando inspiración y acercando herramientas prácticas para emprender.