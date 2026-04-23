Destruidas Totalmente, las Bodegas de Alimentación Para el Bienestar

Combate al Siniestro se Extendió por más de 24 Horas

Por Nallely de León Montellano

A más de 24 horas de iniciado el incendio en las bodegas de Alimentación para el Bienestar, antes Segalmex, autoridades estatales reportaron un avance del 90 por ciento en su control, aunque los trabajos continúan para lograr su total liquidación.

El titular de Protección Civil estatal, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que el siniestro comenzó a atenderse desde la tarde del miércoles, alrededor de las 16:30 horas, y que durante la madrugada se logró contener la mayor parte del fuego, especialmente después de las 3:30 de la mañana, cuando comenzó a ceder.

Explicó que el momento más complicado se registró entre las 10 de la noche y las dos de la madrugada, cuando las condiciones dificultaron las labores y el abastecimiento de agua generó retrasos.

En total, se han utilizado unas 40 pipas para el combate del incendio. En las acciones participan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo Protección Civil estatal y municipal, así como elementos del Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Pública, además de brigadas de distintos municipios.

Alrededor de 96 bomberos trabajaron durante la noche y madrugada en la zona, en jornadas continuas que superaron las 15 horas. Aunque se reportan casos de cansancio, el personal se mantiene en labores hasta concluir la emergencia.

Las autoridades también señalaron que se han utilizado al menos 40 pipas de 20 mil litros de agua, lo que equivale a un millón de litros de agua aplicados para combatir el siniestro En cuanto a afectaciones, se confirmó que el inmueble presenta pérdida total, tras el colapso de su estructura.

Durante las maniobras, al menos 10 elementos presentaron síntomas leves de intoxicación y deshidratación, sin requerir traslado hospitalario.

Una vez que el incendio pueda quedar completamente sofocado, las autoridades correspondientes iniciarán los peritajes para determinar las causas del siniestro, así como la remoción de los restos del lugar, afectados por el fuego.