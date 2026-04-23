El Problema de Fondo no se va a Resolver Buscando Culpables del Incendio: FPLZ

“Debe Preocuparnos y Hacernos Re􀃁exionar el Abandono del Campo”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de deslindar a su movimiento del siniestro ocurrido el pasado martes en las bodegas de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas (antes Segalmex), Adán González, representante del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), dijo que tal hecho no borra del escenario el que “se haya descuidado durante muchos años a las clases campesinas de la entidad, que se encuentran sumidas en la pobreza”.

González Acosta indicó que más allá de los medios que satanizan ese tipo de eventos, atribuidos al FPLZ y otros personajes, “hubo lamentables descuidos por lo que algunos de los campesinos que prendieron fuego a las llantas debieron, en primer lugar, medir ese tipo de consecuencias debido a que desde ese momento se debió de haber actuado.

“Más allá de donde estaban los campesinos en la parte de enfrente, también se dice que lo que se quemó ocurrió detrás.

“Sabemos que hay cámaras y todo un sistema de video-vigilancia por lo que vamos a esperar las investigaciones derivadas de los casos por parte de la Fiscalía General de Justicia”.

Más adelante dijo que, más allá de los siniestros, “la verdadera situación del campo en Zacatecas es grave, por lo que debería de preocuparnos y hacernos re􀃀exionar el abandono en que se le mantiene; estamos por entrar a mayo con el nuevo ciclo agrícola y es seguro que se reacumule para el año venidero otro sobreexcedente de frijol”.

Ante ello, indicó que se debe generar un mecanismo relacionado con el hecho de resolver ese tipo de problemas de abandono.

“Creo que hay un conflicto real en el campo, por donde quiera que se le busque, el con􀃀icto está donde quiera pues el caso se deriva de una falta de atención a los campesinos pobres, lo que podría haber obligado a este tipo de acciones mientras que el problema de fondo es resolver las causas”.

Indicó que, pese a todas las condiciones del pasado martes, “de cualquier manera, la gente va a seguir inconforme, pero creo que, en este momento, decir que detrás de los fuegos estuvo tal o cual fulano o zutano, ya no queda por lo que el gobierno debe asumir su responsabilidad mediante una respuesta conjunta, responsable y seria.

“Quiero dejar muy claro que al FPLZ no le interesa andar repartiendo ni costales ni dinero ni nada que se le parezca, sino que nos gustaría solamente ayudar a la gente más allá de que se busquen culpables, porque el problema de fondo no se va a resolver buscando culpables y creo que el gobierno debe actuar de otra manera sin perseguir causantes probables sino tomando al toro por los cuernos.

“Creo que si no atendemos ni entendemos lo que ha estado pasando, sin duda que van a seguir otro tipo de problemas sin que eso signifique que nosotros estemos detrás de la creación de ese tipo de conflagraciones.

“El gobierno debe entender que la propia gente del campo, los campesinos de carne y hueso son quienes están desesperados porque no tienen ni para comer, lo que no deja de ser lamentable”.