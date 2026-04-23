Presenta Hugo Pineda Martínez sus Propuestas Para el SPAUAZ

Defensa del Contrato Colectivo es Prioridad, Subraya

Por Nallely de León Montellano

En el contexto del proceso electoral interno del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) Hugo Pineda Martínez, quien encabeza la planilla Sindicalismo Independiente, dio a conocer una propuesta centrada en la defensa laboral, la autonomía sindical y la transparencia, en medio de un escenario que, advirtió, sigue marcado por la precarización del trabajo académico.

Entre sus principales ejes, colocó la defensa del contrato colectivo como una prioridad, al señalar la necesidad de vigilar que los procesos de ingreso, promoción y permanencia se conduzcan sin discrecionalidad.

A la par, planteó impulsar una negociación permanente para recuperar el poder adquisitivo del salario, que ha sufrido una pérdida importante en los últimos años.

También puso sobre la mesa la situación del personal de tiempo parcial, uno de los sectores más vulnerables dentro de la universidad, proponiendo avanzar hacia esquemas que den mayor estabilidad y equidad en las cargas académicas.

En materia de seguridad social, advirtió que el tema no puede seguir postergándose, por lo que planteó una movilización sindical que garantice derechos como salud, vivienda y jubilación, en un contexto donde el adeudo con el ISSSTE sigue siendo un punto crítico.

A nivel interno, habló de la necesidad de actualizar las reglas del sindicato mediante procesos más abiertos, así como reactivar la participación de la base trabajadora para que las decisiones relevantes no se concentren en unos cuantos, sino que se tomen mediante consulta directa.

Otro de los puntos que destacó fue el fortalecimiento del área jurídica del sindicato, con la intención de brindar acompañamiento real a docentes en conflictos laborales, además de establecer mecanismos claros de rendición de cuentas sobre el uso de recursos sindicales y de la Fundación.

En este mismo sentido, planteó garantizar la protección del patrimonio de dicha Fundación, asegurando que los ahorros de los agremiados se manejen con mayor certeza y beneficio colectivo.

Más allá del ámbito local, la propuesta incluye buscar alianzas con otras universidades públicas del país para incidir en la política educativa y en la gestión de mejores presupuestos, al considerar que los problemas estructurales no pueden resolverse únicamente desde lo interno.

Sobre la contienda, Pineda Martínez señaló que su principal diferencia frente a otras planillas está en el enfoque: priorizar la independencia sindical y ampliar la lucha más allá de la relación con la rectoría, buscando también incidir en otros espacios de decisión.

Aunque reconoció avances en la actual dirigencia, particularmente en la separación respecto a la patronal, insistió en que este principio debe mantenerse y fortalecerse en el próximo relevo.

En ese sentido, advirtió que uno de los principales riesgos es la posible intervención desde la rectoría en el proceso, lo que, dijo, podría generar condiciones desiguales entre los contendientes.

Aun así, manifestó su expectativa de que la elección se desarrolle en un ambiente de respeto, con reglas claras y piso parejo para todas las planillas, en un proceso que también estará marcado por una intensa agenda de debates entre aspirantes.