Presidenta Claudia Sheinbaum Presenta los Seis Ejes de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental Para las y los Jóvenes

“El ABC de las Emociones”

Son seis ejes: 1. Campaña masiva de sensibilización; 2. 18 millones de Guías para jóvenes; 3. Actividades en escuelas; 4. Asambleas informativas; 5. Pláticas interactivas y 6. Fortalecimiento de la Línea de la vida.

A partir de mayo arranca la Campaña masiva de sensibilización; actividades en escuelas y las Guías del ABC de las emociones estarán disponibles en su versión digital y se repartirán de forma física el siguiente ciclo escolar.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, la cual tiene seis ejes principales: 1. Campaña masiva de sensibilización; 2. 18 millones de Guías para jóvenes, madres, padres, cuidadores y docentes; 3. Actividades en las escuelas; 4. Asambleas informativas; 5. Pláticas interactivas en las escuelas en las que participará la Jefa del Ejecutivo Federal y servidores públicos; y 6. Fortalecimiento de la Línea de la vida, ya que el cuidado de todos es un acto colectivo.

“Nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema, que sienten que requieren atención. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esos jóvenes? Principalmente en las escuelas, la gran mayoría de los jóvenes están en las escuelas. Y también con el programa de Atención a las Causas, donde vamos casa por casa en distintos territorios del país (…)

“Esta es una Estrategia Nacional. Y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo. Este es un programa que no solo es del gobierno a los jóvenes, sino es de la sociedad: es que padres y madres de familia participemos, que sepamos dónde están nuestros hijos, que los atendamos. Y que también, si tenemos alguna duda, puedan acceder a algún lugar para poder participar e informarse. Además, por supuesto, tenemos todos los Centros de Salud y hospitales que tienen ya una atención mucho más especializada para temas de salud mental, tanto atención psicológica como, si es necesario, ya atención psiquiátrica o incluso neurológica, si es necesario. Entonces, como ven, es una estrategia integral, es una estrategia de la sociedad, de todas y todos los mexicanos, porque cuidarnos es una actividad colectiva”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, revela que el 10 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 17 años muestran malestar psicológico; el 3.3 por ciento, ideación suicida; el 18.1 por ciento tiene exposición a cualquier tipo de violencia; y el 4.7 por ciento han consumido algún tipo de droga en un momento de su vida.

Por ello, la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes promoverá el bienestar socioemocional mediante la prevención temprana y oportuna, con abordajes diferenciados y no estigmatizantes; con enfoques escolar, cultural y comunitario; así como la promoción del autocuidado y el deporte.

La coordinadora en la subsecretaría de Prevención a las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Mariana Pérez Gay Rossbach, explicó que esta estrategia contempla como primer eje una campaña de sensibilización con mensajes preventivos a través de carteles, videos y el micrositio lineadelavida.gob.mx. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es parte fundamental de esta estrategia nacional, ya que se enseña a las y los jóvenes a reconocer y gestionar sus emociones. Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, detalló que la estrategia contempla:

Impresión de 18 millones de Guías del ABC de las emociones: para promover el cuidado de la salud mental en jóvenes de tercero de secundaria y de bachillerato. Incluirán información sobre cómo trabajar las emociones, los efectos de las redes sociales y cuándo se debe de pedir ayuda.

Intervención en el aula: A partir de mayo habrá espacios de una hora a la semana para hablar de las emociones, particularmente con estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato.

Asambleas Informativas: Se convocará a estudiantes, madres, padres, personas cuidadoras, directivos y docentes, con el objetivo de que en comunidad se acompañe a las y los jóvenes.

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), Yerania Enríquez, informó que 300 brigadas de las tres instituciones públicas de salud recorrerán las escuelas para realizar pláticas interactivas y conocer las preocupaciones de los jóvenes abordando mitos y realidades de la salud mental, así como para brindar herramientas reales de autocuidado. Además, los Centros Comunitarios México Imparable contarán con especialistas para abordar estos temas. Asimismo, se fortalece la Línea de la vida disponible en el número 800 911 2000.

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, puntualizó que la salud mental y el bienestar emocional de las y los jóvenes son prioridad del Gobierno de México.