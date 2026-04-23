Presidenta Claudia Sheinbaum se Reúne con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, Volker Türk

Acuerdan Vías de Colaboración

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo, en Palacio Nacional, una muy buena conversación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien se acordaron vías de colaboración, ya que el respeto y la promoción de los derechos humanos es un objetivo común.

“Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, publicó en sus redes sociales.

En la reunión, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.