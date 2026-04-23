Reforma Judicial ya Genera Inconsistencias y Retrasos, Asegura la Barra de Abogados

Gremio Debe Tener Peso en Toma de Decisiones Institucionales, Plante

Por Nallely de León Montellano

La Barra de Abogados del estado anunció la renovación de su dirigencia y, al mismo tiempo, fijó postura frente al contexto que atraviesa el sistema de justicia, marcado, dijeron, por tensiones entre el Poder Legislativo y el Judicial, así como por los efectos de la reciente reforma en la materia.

Durante una conferencia de prensa, integrantes de esta organización reconocieron que el gremio jurídico ha estado ausente en los debates clave que han definido cambios en el sistema judicial, lo que, señalaron, ha derivado en decisiones tomadas sin la participación de quienes conocen de fondo la operación del derecho.

Cuestionaron directamente la reforma al Poder Judicial, al considerar que no sólo fue innecesaria, sino que ya está generando problemas tanto a nivel local como nacional, re􀃀ejados en inconsistencias y retrasos dentro del propio sistema de justicia.

En ese contexto, plantearon la necesidad de reactivar a las organizaciones de abogados para que dejen de ser actores pasivos y se conviertan en espacios de análisis, propuesta y presión institucional.

La intención, dijeron, es que el gremio vuelva a tener peso en la toma de decisiones, sobre todo en temas que impactan directamente en la impartición de justicia.

También señalaron que los con􀃀ictos recientes entre actores políticos y judiciales no abonan al funcionamiento del sistema, sino que lo complican, en un momento donde, según expusieron, ya hay señales de saturación y rezago en juzgados, con trámites que tardan semanas en resolverse.

En medio de este escenario, se lanzó la convocatoria para renovar la dirigencia de la Barra de Abogados, con una asamblea programada para el próximo 27 de abril.

La invitación está abierta para que las y los integrantes del gremio participen con sus propuestas y planillas, bajo un proceso que aseguran será democrático.

Entre los objetivos de esta renovación está fortalecer la organización interna, evitar prácticas de control dentro del propio gremio y consolidar una representación que pueda incidir en la vida pública, no sólo en defensa de los intereses de los abogados, sino también en beneficio de la sociedad.

Desde la Barra de Abogados, insistieron en que el papel de los abogados no puede limitarse al litigio, sino que también implica asumir una responsabilidad frente al estado actual del sistema de justicia, que, advirtieron, muestra señales de desgaste.