¡Última Hora! Participa en el Concurso de Ensayo: un día con Nuestro Presidente Municipal

El Ayuntamiento, a través de su departamento de Trabajo Social, extiende una cordial invitación a la niñez y juventud del municipio para formar parte de esta iniciativa. Los participantes tienen la oportunidad de expresar sus ideas y propuestas para el desarrollo de nuestra comunidad, fomentando la participación ciudadana desde temprana edad.

Esta convocatoria busca integrar la visión de las nuevas generaciones en el quehacer público, permitiendo que sus opiniones sean escuchadas y tomadas en cuenta para el futuro de nuestra capital.

El certamen promueve el pensamiento crítico y el liderazgo entre niñas, niños y adolescentes, quienes podrán compartir su perspectiva sobre el entorno que los rodea. Los interesados deben consultar las bases completas para cumplir con los requisitos de formato y contenido establecidos por la administración municipal.

Es fundamental que los trabajos se entreguen personalmente en las instalaciones del DIF municipal, donde se recibirán los textos que buscan aportar frescura y nuevas soluciones a los retos locales.

La fecha límite para la recepción de los documentos es el próximo jueves 30 de abril, por lo que se exhorta a los interesados a no dejar pasar esta fecha de carácter impostergable. El Ayuntamiento reitera su compromiso con el desarrollo educativo y social, brindando espacios donde el talento y la creatividad juvenil sean los protagonistas de una nueva etapa para la ciudad.