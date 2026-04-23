Visión de Ficción, ver Juego de Vencidas Entre AMLO y la Presidenta: “Oso” Medina

“Psicología Priísta, Acostumbrada a Desarrollar ese Tipo de Pugnas Sexenales”

Por Gabriel Rodríguez

Luis “El Oso” Medina, advirtió que la salida de Luisa María Alcalde como presidenta nacional de Morena, para ocupar posiblemente un cargo en la consejería jurídica del gobierno federal “no representa una ruptura con Andrés Manuel López Obrador, sino que esa es la telenovela que se ha inventado en torno del hecho porque en realidad no existe ningún juego de vencidas entre AMLO y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Medina Lizalde indicó que “los mismos que reconocemos como líder histórico dentro de nuestro movimiento a AMLO, estamos comprometidos absolutamente con el liderazgo de Sheinbaum Pardo”, advirtió.

De todos los rumores que hay al respecto, “El Oso” Medina refirió que “la sicología priísta está acostumbrada a desarrollar ese tipo de pugnas sexenales, ese coro de vencidas cuando no se han querido dar cuenta de que ya llegó a gobernar otra visión de país”.

Al explicar esto último, dijo que esa nueva visión “se basa en la construcción de continuidades democráticas no de las personas en sí mismas, sino a partir de proyectos; en ese sentido, ni Andrés Manuel interviene en lo que hace Claudia, pero Claudia tampoco hace las cosas pensando en afectar a Andrés Manuel porque esa es, en todo caso, la versión de la derecha, que no es sino la visión de la ficción”, dijo.

Sobre las presunciones de la salida de Luisa María Alcalde, quien sería removida del cargo por no haber podido sostener el diálogo con sus aliados PT y PVEM, en un momento en el que, luego de que el Verde iría solo para contender por San Luis Potosí y, encima, reclamaría otras cuatro candidaturas a gubernaturas para ese mismo instituto político, Medina Lizalde indicó que toda coalición entraña sus propias dificultades, “debido a que son alianzas electorales que funcionan por visiones distintas”.

Pero “ni siquiera ese tipo de hechos podrían ser imputables a una sola persona, porque hay que decir que Alcalde encabezó la campaña de afiliación más grande de la historia del país, al haber rebasado toda las expectativas y metas programadas”.

Asimismo, se dijo interesado en que quien continúe en el cargo dejado por Luisa María Alcalde, sea de la misma línea, que es la línea de Andrés Manuel, pues junto con este último, hubo muchos otros que fundaron el movimiento.

“Pero en el caso de que llegue Ariadna Montiel, entonces estaría llegando alguien del mismo equipo por lo que la solidez institucional de Morena está a prueba de ese tipo de cambios, sin que haya problemas a causa de la política basada en el conjunto de reglas establecidas por los fundadores”.

Precisó además que el partido estaría en una situación muy frágil si todo dependiera del liderazgo pues incluso en el caso del propio López Obrador le puede suceder lo que a cualquier otro ser humano, que se puede morir sin omitir que la etapa dependiente de una sola persona para que todo el movimiento funcione, ya pasó.

“En este momento vivimos dentro de una fase de construcción muy sólida, que nos pone a salvo de todo tipo de vaivenes que, por otro lado, siempre se van a presentar”.

Cabe destacar que, en el lugar de Luisa María Alcalde entraría Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Desarrollo Social.