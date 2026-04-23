Avanza el Rescate del río San Pedro con Acciones sin Precedentes

Gracias a la “Megalimpieza Gigante”

En los primeros 111 días del 2026 se han retirado aproximadamente dos mil 753 toneladas.

El río San Pedro está cambiando, y hoy ese cambio ya se puede ver. Gracias a la “Megalimpieza Gigante”, uno de los proyectos más importantes del Gobierno del Estado para rescatar este espacio natural, en los primeros 111 días de 2026 se han retirado cerca de 2 mil 753 toneladas de residuos, equivalentes a más de 229 camiones de volteo.

Lo que antes era acumulación de basura y abandono, hoy comienza a transformarse en un entorno más limpio, ordenado y con vida.

Cada fin de semana, brigadas realizan labores como retiro de maleza, troncos secos, llantas y basura, además de poda de árboles; mientras que entre semana continúan los trabajos con la participación de dependencias estatales, municipales, empresas y voluntariado.

Más allá de la limpieza, estas acciones representan un paso firme para recuperar el equilibrio del río, mejorar su entorno y favorecer el regreso de la biodiversidad.

Este esfuerzo, encabezado por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), demuestra que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, es posible rescatar nuestros espacios naturales y devolverles su valor.

Hoy el río San Pedro no solo se limpia, se está recuperando para convertirse nuevamente en un espacio digno para las familias y un pulmón natural para Aguascalientes.