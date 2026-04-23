Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Jueves 23 de Abril
FORO DEL LAGO.
19:00 horas, Espíritus Animales, Rock alternativo, Colombia.
20:00 horas, Laia Alcolea, Electro pop, España.
21:00 horas, Titán, Electro rock, CDMX.
CUARTEL DEL ARTE.
18:00 horas, Ana Buendía, Pop alternativo, Aguascalientes.
19:00 horas, Sari Carri, Pop, Paraguay.
PATIO DE LAS JACARANDAS.
18:00 horas, Mariachi Las Adelitas y los Dorados, Música mexicana, Aguascalientes.
19:00 horas, Instituto Mexicano de las Artes Escénicas, México en la piel, Danza folclórica, Aguascalientes.
TEATRO MORELOS.
20:00 horas, Lo que queda de nosotros, Los Tristes Tigres, CDMX, 75 min., 8+, 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $200.
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO.
17:00 horas, Mana. Latidos del Pacífico, Heitiare, Danza tradicional polinesia, Aguascalientes, 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.
TEATRO AGUASCALIENTES FERIAL.
17:30 y 20:00 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia, $150 y $200, Boletos: Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA.
21:00 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes, Adolescentes y adultos, Boletos en taquilla 20:00 horas, $250.
SÓTANO STALLWORTH.
20:00 horas, Loek Vanden Berg Quintet, Jazz, Países Bajos, Entrada libre, Acceso 20:00 horas, Cupo limitado, Evento dirigido a mayores de edad.
MUNICIPIOS – Pabellón de Arteaga.
17:00 horas, Batucada Beat Girls.
17:15 horas, Circo Sueño Azul.
18:00 horas, Muestras de alumnas y alumnos de danza.
19:15 horas, Ferial “60 años de tradición”, Grupo de Danza Folclórica Termal y Mariachi Mi Nombre es México.
20:30 horas, Solitarios.
-Talleres efímeros de artes visuales, danza, música, literatura, teatro y artesanías en bibliotecas públicas municipales.
CASA TERÁN.
11:00, 12:00 y 13:00 horas, “Qué tanto Sabines de Jaime”, Taller de plástica y poesía para la niñez, Eliud Álvarez Nájera, Edades 5–12, Cupo limitado a 20 usuarios.
17:00 horas, Conferencia “Narrar con luz: el cine que nace en Aguascalientes”, Ernesto Ruvalcaba (Clúster Audiovisual Ags.), Victoria Tonantzin Layune, Renne Rusbell (Semilla Productora Audiovisual), Sol Seoane (Argentina), Ámbar Muñoz (Cinema Nubo), Entrada gratuita, Todo público.
18:00 horas, Ciclo de cine “Escenas compartidas: un tributo al séptimo arte”, “La Voz de Hind Rajab” (Dir. Kaouther Ben Hania / 2025 / Palestina, Túnez, Francia, Italia, Arabia Saudí), Clasificación B15.
18:30 horas, Concierto “Entre Guitarras y Nostalgia”, Rondalla Imperial Hidrocálida, Entrada gratuita, Todo público.
Museos y Galerías
GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO.
XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven, Miércoles a domingo, 11:00 a 16:00 horas, Entrada libre.
MUSEO DE AGUASCALIENTES. “Rostros y Tradiciones de México”, “Saturnino Herrán, El color de México”, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, $20, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO No. 8.
“Esto no es el hilo negro”, “Teotl y sangre: Nuestra herencia”, de Josué MGAs Art, “Su destino secreto”, de Enrique Guzmán, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
EX ESCUELA DE CRISTO / GALERÍA ESCUELA PÍA.
“Pretextos”, Juan Castañeda, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, Entrada libre.
MUSEO ESPACIO.
“Futuros posibles. 60 años de Arte Joven”, “SOMOS. Imaginarios de la naturaleza”, “Geometría en tránsito”, Irene Zundel, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA.
“Caballo de papel”, Miércoles a domingo, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Miércoles entrada libre.
GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES.
“Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles”, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad.
MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO.
Herbario de Venus, de Alina Ramírez, Miércoles a domingo, 11:00 a 18:00 horas, Entrada libre.
Visitas guiadas y talleres
MUSEO FERROCARRILERO.
Recorridos guiados, Miércoles a viernes, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 horas.
MUSEO ESPACIO.
Recorridos guiados, Miércoles a sábado, 12:00, 14:00, 16:00 horas.
Taller calidociclos, Miércoles a sábado, 12:00 a 17:00 horas, Duración aproximada 30 min.
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE.
12:00 a 16:00 horas, Taller Efímero Artístico, Rafael Mirabal.
18:30 a 19:30 horas, Presentación musical, Teresita Custodio y Diego Balderas, Alumnos de flauta transversal.
CENTRO DE ARTES VISUALES.
11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.