Tere Jiménez Reconoce a Ganaderos que Impulsan el Desarrollo del Campo

Encabeza la Premiación al Mérito Ganadero 2026

La gobernadora destacó los diversos proyectos y programas que se impulsan desde la administración estatal para este sector.

Vamos a seguir trabajando por el campo, realizando inversiones importantes para que este sector continúe creciendo: TJ.

Se entregaron premios al Mérito Ganadero Póstumo, así como en las categorías Joven, Trayectoria y Expositor.

En el marco de la Feria Nacional de San Marcos, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la Premiación al Mérito Ganadero 2026, un reconocimiento que destaca la trayectoria de mujeres y hombres que, con esfuerzo y dedicación, han contribuido al desarrollo de la ganadería.

“Felicidades a los ganadores. Vamos a seguir trabajando por el campo, realizando inversiones importantes para que este sector continúe creciendo. La gente que se dedica a esta actividad es fuerte y sabia; sabe dar soluciones y responder a cualquier situación para llevar el alimento a la mesa de cada uno de nosotros”, les dijo la gobernadora durante el evento.

Además, Tere Jiménez destacó que, desde la administración estatal, se impulsan diversos proyectos, como la construcción de la Unidad de Mejoramiento Genético para el ganado; programas para la adquisición de sementales; así como acciones de rehabilitación y desazolve de bordos y presas, además de la conclusión del Distrito de Riego 001, a fin de garantizar la disponibilidad de agua. También se fortalecen los programas de sanidad animal, entre otras acciones.

Isidoro Armendáriz García, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, dio la bienvenida a las y los ganaderos y destacó la importancia de este evento.

“Si no hay tierra fértil ni ganaderas ni ganaderos, no hay futuro, no hay alimentos. Estos eventos significativos están cargados de una larga tradición e historia; sean bienvenidos a este evento tan importante, más que un acto protocolario, es una fiesta. La actividad ganadera no sólo es un oficio, es una profesión; es la profesión más sagrada”, destacó Armendáriz García.

Los homenajeados fueron: José de Jesús Guzmán de Alba, quien obtuvo el Mérito Ganadero Póstumo, por sus múltiples aportes a la ganadería y a la salud pública, al garantizar carne de alta calidad para la población.

También se entregó el Mérito Ganadero Póstumo a Ernesto de Lucas Palacios, quien destacó por combinar el servicio público en favor de la ganadería del estado, la docencia formando a nuevas generaciones y su propia experiencia como criador de ganado.

Juan Ricardo González Gómez obtuvo el Mérito Ganadero en la categoría Joven; él está involucrado en la ganadería desde niño y es fundador de su propia empresa a los 23 años; actualmente, como desarrollador de ganado, encabeza un equipo de más de 50 personas.

Antonio Delgado Gutiérrez recibió el Mérito Ganadero en la categoría Trayectoria, por poner en alto la ganadería bovina del estado, particularmente de la raza Charolais, con décadas de experiencia en mejora genética.

Finalmente, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue reconocida con el Mérito Ganadero en la categoría Expositor por sus aportaciones al mejoramiento genético del ganado en la entidad; el premio fue recibido por Juan Carlos Arredondo Hernández, rector de la Máxima Casa de Estudios.

Durante el evento que se realizó en el vestíbulo del Foro 3C, también estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Rodrigo Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Heriberto Gallegos Serna, Adán Valdivia y Jedsabel Sánchez Montes, diputados locales; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes; Rigoberto Macías López, presidente de la Unión Ganadera Regional General Hidrocálida; Gerardo González Álvarez, presidente de la Asociación de Criadores de Registro del Estado de Aguascalientes; Jorge Ponce Hernández, director general de Ganadería de Sedrae; Gerardo Salas, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Aguascalientes; Verónica González López, titular del Buró de Congresos y Visitantes del Estado de Aguascalientes, y Erik Emmanuel Rodríguez Cruz, presidente de la Asociación de Criadores y Caballistas del Estado de Aguascalientes.