Avanza Zacatecas con Miguel Varela: Entrega Pavimentación en Zona Prioritaria

Con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las y los capitalinos, el presidente municipal, Miguel Varela, llevó a cabo la inauguración de la obra de pavimentación con concreto asfáltico en la calle Juan de Tolosa, ubicada en el fraccionamiento Conquistadores.

Esta obra, realizada a través del Fondo FREVUPE 2025, representó una inversión de 1 millón 952 mil 350.81 pesos, beneficiando directamente a alrededor de 300 personas que habitan en la zona, quienes ahora cuentan con mejores condiciones de movilidad, seguridad y acceso a servicios básicos.

Como parte de los trabajos ejecutados, se realizaron 809 metros cúbicos de excavación en corte y zanja, así como la colocación de 346 metros cúbicos de base hidráulica y mil 476 metros cuadrados de pavimento asfáltico. Asimismo, se construyeron 259 metros lineales de guarniciones y 272 metros cuadrados de banquetas, fortaleciendo la infraestructura peatonal y vehicular.

La obra también contempló la instalación de una boca de tormenta para el adecuado manejo de aguas pluviales, la construcción de topes, la aplicación de pintura en guarniciones y la colocación de señalética alusiva. Además, se realizaron 10 tomas domiciliarias de agua potable, 10 descargas sanitarias y la construcción de 20 registros sanitarios, lo que contribuye a mejorar los servicios básicos en la zona.

El director general de Infraestructura y Obra Pública, Luis Fernando Maldonado Moreno, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la administración municipal por atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía y fortalecer el desarrollo urbano ordenado.