Confirman Cinco Casos de Gusano Barrenador y dos más en Análisis

Llaman a Productores a Reportar Cualquier Sospecha de Contagio

Por Nallely de León Montellano

Autoridades estatales y federales alertaron sobre la presencia de casos de gusano barrenador en el ganado en Zacatecas y llamaron a productores a reportar de inmediato cualquier sospecha para evitar que el problema se extienda.

Durante un encuentro con medios, el titular de la Secretaría del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes, señaló que en la entidad se mantienen acciones de vigilancia y control para contener esta plaga, que afecta a animales de sangre caliente y puede representar un riesgo sanitario.

De acuerdo con la información presentada, actualmente se tienen cinco casos confirmados en el estado, así como dos más en análisis de laboratorio. Estos últimos corresponden a los municipios de Apozol y Villa de Cos, siendo este último donde se concentra la mayor incidencia.

Las autoridades explicaron que se trata de casos autóctonos, lo que confirma la presencia de la mosca responsable, que deposita larvas en heridas abiertas del ganado y, en casos poco frecuentes, también puede afectar a personas.

Hasta ahora, no se han registrado contagios en humanos en Zacatecas. Como parte de la estrategia, se han desplegado acciones de capacitación y difusión en zonas cercanas a los brotes, además de medidas de contención en un radio que puede alcanzar hasta los 40 kilómetros. También se ha dado seguimiento a reportes en municipios como Tlaltenango, Noria de Ángeles y Concepción del Oro, donde ya se han atendido casos.

En la reunión participaron representantes del sector salud, autoridades federales en materia agropecuaria y la Unión Ganadera Regional, quienes coincidieron en la importancia de la detección oportuna para evitar mayores afectaciones al hato ganadero.

El llamado, insistieron, es que, ante cualquier lesión sospechosa en animales, se debe dar aviso inmediato a las autoridades para activar los protocolos y evitar la propagación.