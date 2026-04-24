FIFA Presenta Programa Ride al Estadio

Cuesta 500 Pesos y Estará Sujeto a Disponibilidad

Desde 10 Puntos de la Ciudad Saldrán Unidades que Acercarán Únicamente a los Asistentes con Boleto Para los Partidos; Venta Inicia el 28 de abril

El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó la opción del programa Ride al Estadio, a través del cual las y los aficionados podrán abordar un camión que los lleve directo a la última milla previo al Estadio Guadalajara.

Informaron que el objetivo es agilizar los traslados y mejorar la experiencia de las y los asistentes a los encuentros del Mundial de Futbol en el Estadio Guadalajara, además de los servicios de transporte público como el Macro Periférico.

Victoria Montserrat Hidalgo Gallardo, host city officer para la Copa Mundial de FIFA 2026 en Guadalajara, detalló que debido a una estrategia de seguridad no habrá ingreso de vehículos a la zona, por lo que las alternativas de ingreso a partir de la última milla son a pie, por lo que se implementó esta estrategia para un transporte “seguro, cómodo y puntual”.

“Al Estadio Guadalajara, prácticamente ninguna persona que tenga un ticket va a poder llegar en su coche particular. Esta es una decisión que tiene que ver con temas de seguridad, de movilidad, de protección civil, entre otros. Para esto, estamos ofreciendo algunas otras alternativas para que la experiencia de llegar al Estadio sea lo más agradable y rápida posible”, destacó.

La última milla es un espacio con diversas actividades gastronómicas, culturales y de entretenimiento, por lo que quienes asistan al estadio durante alguna de las fechas de partido, podrán disfrutar incluso, horas antes, de la fiesta deportiva.

El próximo 28 de abril se abrirá la oferta de venta para los boletos del Ride al Estadio a través de la página boletomovil.com/guadalajara-fwc-2026, servicio que está sujeto a disponibilidad, por lo que recomendaron adquirirlos lo antes posible.

“Vas a poder llegar en el transporte que tú prefieras; ya sea en coche, porque hay lugar para estacionarse en coche en esos lugares, o en transporte público. Tú puedes adquirir esos boletos para poder llegar al estadio mediante esta modalidad de Ride al Estadio, a través de una plataforma llamada Boleto Móvil. Este ticket tiene un costo, el costo es de 500 pesos por persona y vas a poder entrar a la última milla a través de estos camiones”, agregó Hidalgo Gallardo.

Como requisito indispensable, se requiere que la o el asistente cuente con el boleto de ingreso al Estadio, de lo contrario no podrá adquirir este boleto, ni abordar la unidad. Para las personas con alguna discapacidad, sólo será necesario que notifique este ajuste al momento de la compra para que reciban la atención específica.

“Es un servicio para las personas que decidan tomar transporte público o que no deseen poder pedir algún taxi, ya sea de plataforma o algún taxi tradicional. También tenemos opción para las personas en este ride del estadio y para las personas que tengan algún problema de movilidad, que lo único que tienen que hacer es al momento de poder adquirir ese boleto, poder señalar que tienen alguna necesidad especial y, por supuesto, se les asignará algún camión que esté preparado junto con el personal adecuado para poderlos apoyar, tanto en el ascenso como en el descenso”, confirmó Monserrat Hidalgo.

La host city officer para la Copa Mundial de FIFA 2026 detalló que en total son 10 puntos desde donde parte el ride al estadio. Algunos son estacionamientos públicos que no tendrán costo y otros son espacios habilitados para este evento que tendrán costo. Estos son puntos estratégicos con conectividad cercana a transporte masivo.

“Los puntos son variados. Están en absolutamente toda la ciudad, pero les puedo platicar que, por ejemplo, tenemos, convenio con Plaza Patria, con Plaza Vía Viva, con Zona Real, con algunas zonas también por el sur en donde muy cómodamente, de acuerdo en dónde estés, ya sea hospedado o donde sea tu domicilio particular, puedas llegar de la mejor forma posible. Todos los lugares que, en donde puedes preadquirir un boleto para llegar y tomar tu camión del ride al estadio”, puntualizó.

Puntos de donde parten las unidades de Ride al Estadio: Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Paseo de Gracia (zona Universidad), Titanes, Expo Guadalajara, zona Galerías, zona San Ignacio, zona Chapultepec y zona Aviación.

Las primeras unidades con rumbo al Estadio Guadalajara están contempladas para arribar cuatro horas antes, por lo que quienes deseen asistir con anticipación al recinto, podrán hacerlo.