Fortalecen Prevención de Embarazos y ETS en las Preparatorias de la UAZ

Servicio Médico, de Orientación y Acompañamiento

Por Miguel Alvarado Valle

La Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) impulsa de manera permanente las Jornadas de Planificación Familiar, una estrategia dirigida a fortalecer la salud sexual y reproductiva de las y los estudiantes, a través de servicios que se brindan cada miércoles en los consultorios de PrevenIMSS-UAZ Saludable.

De acuerdo con la institución, estas jornadas están diseñadas no sólo como un servicio médico, sino como un espacio de orientación y acompañamiento que permite a la comunidad estudiantil acceder a información confiable y tomar decisiones informadas sobre su bienestar, en un entorno seguro y libre de estigmas.

Durante las actividades, personal médico capacitado ofrece atención directa mediante acciones de promoción, consejería y orientación en materia de planificación familiar, además de proporcionar información clara sobre distintos métodos anticonceptivos, los cuales también se entregan de manera gratuita, en apego a la normatividad vigente.

La estrategia tiene como objetivo principal fomentar la prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual como de embarazos no planeados en adolescentes, considerados entre los principales retos en materia de salud pública entre la población joven.

Como parte de la continuidad de este programa, se informó que las jornadas se extenderán a otros espacios educativos, con una visita programada al Programa IV el próximo 29 de abril y posteriormente el 6 de mayo en la Preparatoria 1 Centro, con la finalidad de ampliar su alcance.

Las autoridades de la Unidad Académica Preparatoria de la UAZ, destacaron que con estas acciones se busca consolidar una formación integral entre la comunidad estudiantil, al promover el acceso a la salud, la información y la prevención como elementos clave para el desarrollo de una juventud informada y responsable.