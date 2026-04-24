Miguel Varela Inaugura el II Congreso Internacional de Cultura Para la Paz

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, el presidente municipal Miguel Varela Pinedo encabezó la inauguración del II Congreso Internacional de Cultura para la Paz, un espacio de diálogo y reflexión que reúne a expertos en temas fundamentales para el desarrollo social y humano.

Durante su mensaje, el alcalde dio la bienvenida a representantes provenientes de países como Colombia, Guatemala, Polonia, España y Estados Unidos, destacando la importancia de generar puentes de colaboración internacional en favor de la paz. “Es un placer estar aquí con ustedes en este congreso que reúne a grandes expertos en el tema del medio ambiente, la paz, la educación, las artes, la inclusión social y la salud”, expresó.

El evento, que tiene como sedes los municipios de Fresnillo y Zacatecas, contempla actividades los días 23 y 24 de abril, incluyendo ponencias, exposiciones y encuentros académicos enfocados en combatir problemáticas como la discriminación, la desigualdad social y la violencia.

En su intervención, Varela Pinedo agradeció la participación de destacadas personalidades como el doctor Edgar Martín Moltalván Arauz, el doctor José Manuel Ruvalcaba y la doctora Beatriz Martínez Pérez, así como representantes del ámbito de seguridad y cultura, quienes fortalecen el carácter multidisciplinario del congreso.

Resaltó que este tipo de iniciativas ciudadanas consolidan a Zacatecas como un referente en la promoción de valores de convivencia armónica, impulsando acciones que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible.

Como parte del programa, el edil invitó a los asistentes a las actividades en la Casa de Cultura, donde se llevaría a cabo la inauguración de una exposición artística, reafirmando el papel de las expresiones culturales como herramientas para la construcción de paz.

Finalmente el presidente municipal realizó la declaratoria oficial de inauguración del congreso, reiterando el compromiso de su administración con la generación de espacios que promuevan el diálogo, la inclusión y la transformación social.