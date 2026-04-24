Presentan Carrera Atlética Reto GIZ 2026

Competencias de 5K y 10K e Infantil

Por Miguel Alvarado Valle

Como parte de las estrategias de promoción turística mediante actividades deportivas, autoridades estatales presentaron la Carrera Atlética Reto GIZ 2026, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo en la pista del estadio Carlos Vega Villalba.

El secretario de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo, informó que hasta el momento se cuenta con 200 personas inscritas, de las cuales 40 provienen de estados como Durango, Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí, además de Zacatecas, lo que anticipa una importante afluencia de visitantes.

En ese contexto, José Luis Gallo Dávila, director general de Grupo Inmobiliario Zacatecas, destacó el respaldo institucional al evento y señaló que este tipo de actividades contribuyen a la atracción de turismo y al dinamismo económico de la entidad.

Las actividades iniciarán el sábado 30 de mayo con la entrega de kits en un horario de 10:00 a 19:00 horas, así como la realización de la carrera infantil a las 17:00 horas en la pista del estadio.

Para el domingo 31 de mayo se tienen programadas las carreras principales: la 5K arrancará a las 7:00 horas y la 10K a las 7:05, con un recorrido que partirá del estadio hacia avenida Universidad, a la altura de la Unidad Académica de Derecho, con retorno al punto de inicio, además el circuito contempla una vuelta para la distancia corta y dos para la larga.

De acuerdo con Alfredo Pérez Carmona, entrenador y director técnico del evento, la competencia incluirá categorías infantil, juvenil y por rangos de edad en ramas femenil y varonil, con premios que van de los 500 a los cinco mil pesos.

La cuota de inscripción es de 350 pesos para 5K y 10K e incluye kit del corredor, medalla de participación y acceso a servicios durante el evento. Para la carrera infantil, la inscripción es de 150 pesos.

Finalmente informaron que el registro se encuentra disponible en la página https://reto.giz.mx/home, así como en el punto de venta de la oficina móvil en Plaza Tahona y en oficinas centrales de Grupo Inmobiliario Zacatecas.