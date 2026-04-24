Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Tres Puentes Vehiculares de Colima

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El puente Libramiento Arco Norte llevará el nombre de Celsa Virgen Pérez, una docente, promotora de la participación política de las mujeres y una de las primeras mujeres en ser presidenta municipal.

Ciudad de México.- A través de un enlace de Palacio Nacional a Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de tres puentes vehiculares que en conjunto suman alrededor de 2 kilómetros (km): el Libramiento Arco Norte –que llevará el nombre de Celsa Virgen Pérez–, El Chical y Presa Las Trancas, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que el puente Celsa Virgen Pérez tiene una longitud de 590 metros y requirió una inversión de 436 millones de pesos (mdp). Cuenta con seis carriles –tres por sentido– y mejorará la movilidad entre los municipios de Colima y Villa de Álvarez; su construcción se llevó a cabo en ocho meses.

Respecto al puente El Chical, informó que tiene 736 metros de longitud, una inversión de 137 mdp y conecta a la comunidad de El Chical con Coquimatlán. Por su parte, el puente Presa Las Trancas cuenta con 600 metros de longitud y una inversión de 86 mdp.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que los tres puentes son obras significativas para el estado, ya que su edificación transformará la vida cotidiana de los colimenses.

En la inauguración también estuvieron presentes el director general del Centro SICT Colima, Christopher Lucas Ochoa, y la secretaria de Infraestructura de Colima, Marisol Neri León.