UAZ Abre Espacio Internacional Para Repensar la Enseñanza en los Entornos Tecnológicos

La Tecnología ya no es Opcional: Pacheco

Por Nallely de León Montellano

La Universidad Autónoma de Zacatecas anunció la realización del Primer Congreso Internacional de Tecnología Educativa y Ambientes de Aprendizaje, un espacio que busca abrir la discusión sobre el papel de la tecnología en la enseñanza y los nuevos modelos educativos.

El encuentro se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 2026 en el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología (Cozcyt), y es impulsado por la Unidad Académica de Docencia Superior, a través de la Maestría en Tecnología Informática Educativa, en conjunto con la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica.

Durante la presentación, el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco, destacó que se trata de un evento que trasciende lo local, al reunir perspectivas nacionales e internacionales en torno a la educación digital.

Subrayó además la colaboración entre distintas áreas de la universidad como un paso necesario para responder a los retos actuales.

Más allá de la capacitación docente, explicó que el congreso también pretende convertirse en un espacio donde se discutan soluciones a problemáticas sociales desde la educación, en un contexto donde la tecnología ya no es opcional, sino parte central de los procesos de enseñanza.

Por su parte, la directora de Docencia Superior, Glenda Mirtala Flores Aguilera, señaló que este tipo de iniciativas responden a los cambios que enfrenta la educación ante el avance tecnológico y las nuevas formas de aprendizaje, por lo que consideró necesario generar espacios de análisis y actualización constante.

En ese sentido, insistió en la importancia de abordar herramientas como la inteligencia artificial con una visión crítica y ética, especialmente por el impacto que tienen en la formación de estudiantes y docentes.

Desde la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, su director Sodel Vázquez Reyes resaltó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre disciplinas, al considerar que la formación actual exige perfiles más integrales y con habilidades tecnológicas.

Finalmente, la responsable del congreso, Martha Susana Hernández Larios, explicó que el evento busca reunir experiencias, investigaciones y propuestas que permitan repensar la práctica educativa en entornos digitales, en un momento donde la enseñanza enfrenta transformaciones aceleradas.