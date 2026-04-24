Zacatecas Desaprovecha Condiciones Ideales Para Energías Eólica y Solar: Sodel Vázquez

Advierte Colapso en el País por Falta de Energías Limpias

Por Gabriel Rodríguez

Sodel Vázquez Reyes, director de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dio a conocer que Zacatecas tiene vastas fuentes generadoras de energías limpias para producir electricidad, “lo mismo que el resto del país, pero no estamos haciendo nada para transformarlas, lo que podría llevarnos al colapso en los años por venir”.

El director universitario lamentó que en México se privilegien las discusiones de grupo por encima de las labores reales en el campo de trabajo de las energías, en momentos, precisó, en que “el mundo viró a energías más limpias que podrían frenar los problemas de ecocidio”.

Vázquez Reyes dijo que se habla mucho de los ingenieros electricistas egresados de su escuela, pero que en este momento “se debe hablar ya de ingenierías eléctricas en dicha unidad, sobre las cuales hay enorme demanda para capacitarse en cada ciclo escolar en tiempos en que todo se mueve y lo seguirá haciendo a partir de la electricidad; el caso es que no la estamos generando en cantidad y calidad necesarias y requeridas”.

Sobre el perfil de su institución, advirtió que él “quisiera se formaran más estudiantes sobre todo en el área de ingenieros electricistas, que son muy socorridos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo mismo que en el caso de muchas otras industrias”.

México, indicó el académico, comienza a buscar todo tipo de fuentes de energías alternas, pues así como tenemos nosotros antenas de viento en el cerro de las Antenas, debemos considerar que, para el caso del istmo de Tehuantepec, ahí radica el mayor proveedor de energía eólica a nivel nacional, que es liderado por la compañía española Iberdrola.

“Esa empresa ibera vende esa energía a la CFE por lo que nos interesa mucho seguir formado estudiantes en esa área, motivo por el cual estamos actualizando el plan de estudios a partir de energías alternas pues muchos de ellos se van a laborar a Oaxaca”, lo cual significa que Zacatecas tendría poco que ofrecerles en ese sentido.

“Desafortunadamente Zacatecas no tiene industria, cuando en realidad deberíamos estar fortaleciendo más los productos de las energías eólica y solar como lo ha venido haciendo España a partir de su transformación de energía solar aun cuando aquí tenemos las condiciones ideales, ninguna de las cuales se ha aprovechado”, lamentó.

Luego de referir que Zacatecas tiene todos los factores de capacidad humana, física y material para el desarrollo de ese tipo de energías, advirtió que “nos ha hecho falta mayor comunicación y trabajo multidisciplinario en equipo mediante objetivos en común por el bien de estado, siempre y cuando dejáramos de lado las facciones”.

En su unidad académica hay 11 programas de licenciatura, cuatro maestrías y tres doctorados dentro del Sistema Nacional de Investigadores con mayor número de investigadores que trabajan en equipo.

Finalmente advirtió que en un momento en que la Inteligencia Artificial o el hardware en equipos y todo lo demás, es decir, “toda la vida humana dependiente de la luz no pueden dejar de funcionar sin electricidad”, hay que decir que “todas esas comodidades se van a detener sin el abasto necesario de energía por lo que todavía estamos a buen tiempo para priorizar porque, de no ser así, sin duda que el país va a colapsar”.