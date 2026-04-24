Acuerdan Tere Jiménez y Omar García Harfuch Fortalecer Estrategia De Seguridad

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en la que acordaron fortalecer la coordinación y cerrar filas para consolidar estrategias conjuntas que garanticen la paz y la tranquilidad en el estado y el país.

Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, analizaron las acciones que se implementan de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para prevenir y combatir el delito, así como nuevas líneas de acción para reforzar los resultados en materia de seguridad.

La gobernadora reiteró su disposición de mantener una colaboración cercana y permanente con la federación, y destacó que el Plan Estratégico de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” está alineado con la Estrategia Nacional, lo que permite fortalecer la coordinación, optimizar recursos y dar una respuesta más eficaz frente a los retos en materia de seguridad.

“Sólo con la suma de esfuerzos, capacidades y recursos podremos reforzar la seguridad y mantener a Aguascalientes como uno de los estados más seguros del país”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que la colaboración institucional es clave para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía, mediante estrategias integrales que fortalezcan la prevención, la inteligencia operativa y la capacidad de reacción.

“Desde el Gobierno del Estado seguiremos trabajando de la mano con la federación para proteger a las familias de Aguascalientes”, concluyó.

En la reunión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también estuvo presente el fiscal general del Estado de Aguascalientes, Manuel Alonso García.