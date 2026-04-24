Aguascalientes Fortalece su Educación Bilingüe con Experiencias Internacionales

Como parte del programa El Gigante Bilingüe, que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, y gracias a los convenios establecidos, 10 estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 6 viajarán a Lunenburg, Nueva Escocia, Canadá, para participar en un programa intensivo de inglés durante tres semanas en la Academia Atlantic Canada.

Esta experiencia representa una inmersión total en el idioma, al convivir en un entorno donde el inglés se practica de manera cotidiana, lo que impulsa rápidamente sus habilidades comunicativas. Además, les permitirá conocer nuevas culturas, ampliar su visión del mundo y fortalecer su desarrollo personal desde la educación básica.

Los docentes que acompañan este proceso destacan que la práctica en un contexto internacional es clave para consolidar el aprendizaje y potenciar las habilidades de las y los estudiantes.

Actualmente, el 96 % de las primarias y el 100 % de las secundarias públicas en el estado cuentan con enseñanza de inglés. Además, tres mil 600 estudiantes cursan francés y 570 japonés, como parte de una estrategia que impulsa una formación plurilingüe desde etapas tempranas.

Este enfoque ya muestra resultados: Aguascalientes se ubica entre los 10 estados con mejor desempeño en el dominio del inglés, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en el English Proficiency Index 2024.