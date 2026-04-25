Concesionarios del Transporte Agonizan Todos los Días: Raúl Guerrero Román

En Riesgo de Desaparecer, las Rutas 4, 8 y 7, Advierte

Por Miguel Alvarado Valle

La rentabilidad del transporte público en Zacatecas atraviesa una de sus peores crisis, al grado de que los concesionarios “agonizan todos los días”, afirmó Raúl Guerrero Román, presidente de la Liga Estatal de Transporte.

En entrevista, expuso que tras la pandemia varias rutas dejaron de operar por falta de apoyos y actualmente sólo sobreviven aquellas con mayor demanda, como las rutas 17, 16, 14, 15, 2, 8 y 4, mientras otras han ido desapareciendo. La falta de respaldo en insumos básicos, particularmente el diésel, marcó un punto de quiebre del que el sector no ha logrado recuperarse.

El incremento sostenido en el precio del combustible ha agravado la situación, ya que detalló que rutas con recorridos largos, como la 14 y la 17, enfrentan gastos diarios elevados, puesto que tan solo una unidad puede consumir hasta 120 litros de diésel al día.

Aunque existe la promesa de una posible reducción en el costo por litro, consideró que el daño económico ya está hecho y advirtió que, de continuar esta tendencia, al menos tres rutas más podrían desaparecer en el corto plazo, entre ellas la 4, la 8 y la 7.

En este contexto, cuestionó la viabilidad del proyecto del “Platabús” de gobierno del estado al que calificó como financieramente inviable.

Señaló que, para sostenerse, requeriría movilizar alrededor de 60 mil pasajeros diarios únicamente para cubrir el pago de las unidades, sin contemplar costos operativos.

A su juicio, esto implicaría necesariamente subsidios gubernamentales que podrían superar los 30 o 40 millones de pesos anuales, lo que beneficiaría a un grupo reducido mientras afectaría la economía de los usuarios mediante tarifas más altas.

El dirigente también criticó la propuesta de incremento en la tarifa del transporte, que algunos concesionarios impulsan para alcanzar niveles cercanos a los 18 pesos por viaje.

Consideró que una medida de este tipo impactaría directamente en sectores vulnerables, como estudiantes y amas de casa, quienes no podrían sostener gastos diarios de hasta 40 pesos en transporte.

Además, subrayó que la demanda actual es inestable y depende en gran medida de ciclos como el calendario escolar, lo que complica aún más la recuperación financiera. A los altos costos del combustible se suman incrementos desproporcionados en refacciones y mantenimiento.

De acuerdo con Guerrero Román, algunos insumos han registrado aumentos de hasta 3000%, como llantas que alcanzan los nueve mil pesos en su versión más económica y hasta 18 mil en marcas reconocidas, además de aceites y otros materiales esenciales.

Esto ha llevado a que el 80% de las unidades en circulación tenga más de 10 años de antigüedad, e incluso una parte importante supere las dos décadas, lo que obliga a recurrir a la rehabilitación de camiones usados como única alternativa de supervivencia.

Finalmente, el líder transportista insistió en la necesidad de replantear el modelo del transporte público en Zacatecas mediante un proyecto integral que contemple estudios de movilidad actualizados, esquemas de financiamiento accesibles y una transición gradual hacia tecnologías más sustentables, como unidades eléctricas o híbridas.