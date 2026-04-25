Detectan Sarampión en Villa de Cos; Campesinos se Resisten a la Vacuna

Se Implementa Cerco Sanitario: Michel Ríos

Por Nallely de León Montellano

El alcalde de Villa de Cos, Michel Ríos Ruiz, confirmó la presencia de casos de sarampión en comunidades del municipio y señaló que ya se implementan acciones de contención, principalmente en zonas donde se concentra población jornalera. Explicó que los primeros casos se detectaron hace aproximadamente dos semanas en la comunidad de Bañón, en personas que llegaron a trabajar desde otros estados como Nayarit y Durango.

Ante esto, se acordó con autoridades del sector salud estatal la implementación de un cerco sanitario y el despliegue de brigadas médicas para atender la situación. Detalló que el personal médico se concentró en Bañón para realizar jornadas de vacunación dirigidas principalmente a jornaleros agrícolas, además de acciones de concientización.

Sin embargo, reconoció que existe resistencia por parte de este sector para vacunarse, debido a factores culturales y desconfianza, aunque poco a poco han accedido al ver los efectos de la enfermedad.

Las acciones también se han extendido a otras comunidades cercanas a zonas agrícolas como Chaparrosa, Chupaderos y San Ramón, donde se registra mayor presencia de trabajadores temporales.

En ese sentido, el alcalde señaló que uno de los principales obstáculos ha sido la negativa de algunos propietarios de campos agrícolas para permitir el ingreso de brigadas de salud, por temor a posibles revisiones laborales o exigencias institucionales.

Sobre el tema de hepatitis, indicó que los casos comenzaron a reportarse el fin de semana pasado, aunque aclaró que la información aún es preliminar. De manera extraoficial, dijo, se tiene conocimiento de al menos dos casos.

Asimismo, el municipio también mantiene atención sobre otros temas sanitarios, como el posible brote de gusano barrenador, luego de que se detectara un caso en un perro proveniente de San Luis Potosí. Ríos Ruiz señaló que hay preocupación en el sector ganadero, aunque existe disposición para implementar medidas preventivas.

A esto se suma la problemática de incendios forestales, que en la última semana han afectado distintas zonas del municipio. El edil informó que recientemente un incendio en la comunidad de Sarteneja consumió más de mil 500 hectáreas, mientras que otros siniestros en Sierra Vieja y El Ruso fueron controlados sin mayores daños.

Atribuyó estos eventos, en gran medida, a la acumulación de pastizal seco y a factores humanos, como quemas agrícolas fuera de control o descuidos en campo. Pese al panorama, aseguró que hasta el momento no se reportan pérdidas de vidas humanas ni de ganado, aunque reconoció afectaciones indirectas para productores, particularmente por la pérdida de alimento para el ganado.

Finalmente, reiteró que el municipio trabaja de manera coordinada con instancias estatales y federales, aunque reconoció limitaciones en capacidad operativa, especialmente en protección civil, donde, reconoció, aún falta infraestructura y personal para atender este tipo de contingencias.