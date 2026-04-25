Este fin de Semana, Jornada de Alfabetización

Detectan Focos Rojos en Genaro Codina, Pinos y Fresnillo

Por Miguel Alvarado Valle

El Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) pondrá en marcha este fin de semana, del 24 al 26 de abril, la Primera Jornada Nacional de Incorporación para la Alfabetización, una estrategia intensiva enfocada en reducir el rezago educativo entre la población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir.

La titular del organismo, Gizel Liliana Llamas Ibarra, explicó que esta iniciativa busca no sólo alfabetizar, sino también integrar a personas que no han concluido su educación primaria o secundaria.

La jornada contempla la instalación de módulos de atención en espacios públicos de alta afluencia como parques, jardines, mercados e iglesias, con el objetivo de acercar los servicios educativos a la ciudadanía.

Además, se desplegarán brigadas en campo que recorrerán colonias y comunidades bajo una dinámica de “toca a toca”, con la finalidad de identificar directamente a personas en condición de rezago educativo e invitarlas a integrarse a los programas del instituto.

Para la ejecución de estas acciones, el IZEA operará a través de siete coordinaciones regionales ubicadas en Río Grande, Jalpa, Jerez, Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Loreto, desde donde se articula la atención a los distintos municipios del estado.

Estas coordinaciones concentrarán sus esfuerzos en zonas identificadas con mayores índices de analfabetismo, priorizando la atención en territorios donde aún persisten niveles significativos de rezago.

De acuerdo con la titular del instituto, durante el último año Zacatecas logró avances importantes en materia de alfabetización, al sacar del rezago a aproximadamente dos mil 300 personas.

Este esfuerzo permitió que más de 10 municipios redujeran sus indicadores por debajo del 4 por ciento, umbral establecido para considerar a una demarcación como alfabetizada.

Indicó que actualmente, el estado registra un índice de rezago del 2.9 por ciento, por debajo del 3.2 reportado previamente. No obstante, aún existen focos rojos en municipios como Genaro Codina, Pinos y Fresnillo, donde, pese a avances, la densidad poblacional o condiciones sociales mantienen vigente el desafío.

En estos casos, el instituto intensificará la búsqueda activa de personas en condición de analfabetismo, mediante recorridos territoriales y el fortalecimiento de su red comunitaria. La estrategia operativa se apoya en una estructura de 66 plazas comunitarias y más de 400 personas voluntarias, además de coordinadores de zona y técnicos docentes que trabajan en campo.

Finalmente, Llamas Ibarra mencionó este equipo será el encargado de implementar las acciones durante la jornada, considerada por el IZEA como un esfuerzo clave para consolidar a Zacatecas como un estado alfabetizado y avanzar en la disminución del rezago educativo en todos sus niveles.