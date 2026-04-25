Padres del Movimiento #SoyPapáNoCriminal Exigen Igualdad en los Procesos Legales

Plantean Figura Legal Equivalente a la Violencia Vicaria

Por Nallely de León Montellano

Padres de familia del movimiento #SoyPapáNoCriminal se manifestaron este viernes en Zacatecas para exigir ser incluidos en los procesos legales familiares y denunciar lo que consideran una falta de atención institucional hacia sus casos.

La concentración se realizó desde las 9:30 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), donde los participantes anunciaron la entrega de un pliego petitorio dirigido al director de este organismo, Alejandro Robles de la Torre. La movilización se desarrolló como una protesta pacífica y formó parte de una jornada replicada a nivel nacional.

Manuel Alejandro Romero Villegas, uno de los voceros del movimiento, explicó que la intención es visibilizar problemáticas que enfrentan padres en procesos legales, particularmente en temas de convivencia con sus hijos.

Detalló que el documento entregado contempla 16 puntos, entre ellos la creación de una figura legal equivalente a la violencia vicaria cuando la víctima sea hombre, la inclusión de varones en estadísticas oficiales, la igualdad parental, la custodia compartida y protocolos para atender denuncias falsas o conflictos de convivencia.

También plantean la necesidad de establecer mesas permanentes de diálogo, mecanismos de supervisión a instituciones como el DIF, revisión de pensiones alimenticias en casos de obstrucción de convivencia y protocolos ante la sustracción de menores, además de la revisión de sentencias en casos de abuso infantil cuando no existan pruebas periciales suficientes.

Durante la manifestación, algunos padres compartieron sus experiencias. Alfonso Nevárez relató que enfrentó acusaciones que lo mantuvieron fuera de su trabajo durante año y medio, mismas que –aseguró– logró desmentir, aunque actualmente continúa sin poder convivir con su hija desde noviembre pasado.

Señaló que, pese a los procesos legales y atención psicológica, no ha habido una resolución efectiva. En otro testimonio, Samuel Alejandro Díaz Ortiz señaló que, aunque cumplen con obligaciones como la pensión alimenticia, no se les garantiza el derecho a convivir con sus hijos.

Expuso que en su caso lleva varios años sin ver a una de sus hijas y atribuyó la situación a conflictos legales prolongados y decisiones judiciales que, dijo, no consideran plenamente la perspectiva de los padres.

Los manifestantes también señalaron que no existe un registro oficial de cuántos hombres atraviesan este tipo de situaciones, por lo que desde el movimiento han comenzado a recopilar datos propios, contabilizando más de mil 200 casos a nivel nacional.

Aseguraron que la movilización se llevó a cabo de manera simultánea en los 32 estados del país. Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y al sistema judicial para abrir canales de diálogo y revisar los procesos actuales, bajo el argumento de que buscan condiciones de igualdad en el acceso a la justicia y en la convivencia con sus hijos.