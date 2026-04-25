Reconoce Uswaldo Ríos Barrios Rezagos de Salarios y Plazas del Personal de Salud

Pendientes de Regularizar, 450 Trabajadores

Por Nallely de León Montellano

El secretario de Salud estatal, Uswaldo Pinedo Barrios, reconoció rezagos en las condiciones laborales del personal médico, particularmente en el tema salarial y de plazas, en medio del proceso de transición al sistema IMSS-Bienestar.

Explicó que actualmente aún hay trabajadores con ingresos bajos, especialmente por concepto de guardias, donde algunos llegan a percibir alrededor de 90 pesos, con sueldos mensuales cercanos a los 6 mil 600 pesos. Aunque aseguró que ha habido incrementos graduales, admitió que el rezago sigue presente.

Detalló que durante la actual administración se ha logrado mejorar la situación de poco más de mil trabajadores, pero aún quedan pendientes alrededor de 450 casos. La proyección, dijo, es que al cierre del sexenio cerca de mil 900 trabajadores hayan sido regularizados, aunque todavía habría un grupo de aproximadamente 300 que permanecerían en condiciones distintas.

Sobre el panorama epidemiológico en Villa de Cos, el secretario descartó la existencia de un brote de hepatitis, al señalar que los estudios realizados no confirmaron casos. Incluso, calificó la información que circuló como un tema “más político”. En contraste, confirmó que los casos de sarampión sí han ido en aumento.

Informó que hasta el corte más reciente se tienen 11 casos confirmados en lo que va del año, luego de que inicialmente se registraran cuatro y posteriormente se sumarán seis más, principalmente en población jornalera proveniente de estados como Nayarit y Durango. Añadió que actualmente hay dos casos sospechosos en análisis, cuyos resultados se esperan en las próximas horas.

Mientras tanto, aseguró que se han intensificado las jornadas de vacunación en la zona afectada, enfocadas especialmente en trabajadores agrícolas migrantes, así como acciones de difusión para contener la propagación.

Finalmente, sostuvo que las unidades médicas en la región se mantienen operando y brindando atención, pese a las críticas sobre posibles omisiones en el servicio.