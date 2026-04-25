Se Atienden de Manera Inmediata Denuncias por Acoso y Hostigamiento Sexual: Rector

Profesores También han Denunciado Acoso de Alumnos, Revela

Por Miguel Alvarado Valle

El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Ángel Román Gutiérrez, aseguró que los conflictos derivados de denuncias por acoso y hostigamiento sexual han sido atendidos de manera oportuna por la institución, destacando que, cuando estudiantes han recurrido a paros, estos se han resuelto con rapidez.

Subrayó que la atención inmediata es fundamental debido a que existen terceros afectados, como el alumnado que requiere continuar con sus clases. En ese sentido, Román Gutiérrez indicó que la universidad trabaja en mecanismos preventivos para identificar áreas de riesgo.

“Vamos a trabajar para evitar este tipo de conflictos (…) se va a hacer un recuento para ver dónde tenemos focos amarillos para que no se conviertan en focos rojos y evitar este tipo de situaciones; hay una defensoría, un tribunal y una unidad de igualdad de género que están trabajando”, expresó.

El rector detalló que los casos han sido atendidos mediante el protocolo contra el acoso y la violencia sexual, además de que recientemente fue aprobado un nuevo protocolo que amplía la atención a todas las formas de violencia dentro de la institución.

No obstante, reconoció que una parte importante de las denuncias no se formaliza o no llega a su conclusión, debido a que las personas denunciantes no dan seguimiento a los procesos. En cuanto a cifras, informó que en lo que va del año se han recibido aproximadamente 10 denuncias formales.

“Son muchas, pero en el entendido de que somos 40 mil estudiantes, más docentes y personal administrativo, somos alrededor de 50 mil universitarios, pero lo estamos atendiendo”, puntualizó. Finalmente, señaló que también se han presentado casos en los que docentes han denunciado a estudiantes, incluso por situaciones de acoso.