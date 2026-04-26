2025 es sin Duda, el año de Mayor Procuración de Justicia en la Historia de Zacatecas: Fiscal Camacho

Presume Baja en Incidencia Delictiva y Mayor Número de Detenidos

Por Gabriel Rodríguez

El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, manifestó su beneplácito por la sensible disminución de homicidios dolosos en la entidad zacatecana, previo a su informe anual de actividades 2025, que este lunes 27 rinde ante el pleno cameral de Zacatecas y señaló que “el pasado año fue el de mayor aplicación de justicia en la historia reciente del estado”.

Camacho Osnaya dijo que dicho infor- me se hizo llegar de manera previa a la Legislatura zacatecana como parte de una obligación constitucional y una responsa- bilidad pública.

“Nosotros hicimos entrega de ese docu- mento el pasado mes de marzo mientras que este lunes asistiré a la Legislatura para una invitación que se nos hace con el fin de exponer nuestros avances y los resultados obtenidos”, añadió.

“Cerramos 2025 como el año más fuerte de procuración de justicia en toda la his- toria de Zacatecas, en el que destacamos la reducción de la incidencia delictiva y el mayor número de personas detenidas, en coordinación con la Mesa de Construcción de Paz”.

A lo anterior sumó el mayor número de operaciones exitosas, además de cateos, personas aprehendidas mediante las órdenes respectivas y un alto grado de eficiencia dentro de los tribunales.

“Hemos alcanzado la más alta judicializa- ción de asuntos además de haberse atendido, como nunca antes, el saldo de una deuda histórica, que quedó desatendida por años de manera previa en materia de reintegración de bienes”.

A eso sumó que se ha dado “un combate frontal contra la impunidad, ya que con anterioridad se revisaba anualmente un promedio de cinco mil a seis mil carpetas de investigación, mientras que el año pasado se superaron las 10 mil 600 judicializaciones”.

Lo anterior, dijo, se relaciona con el aumento en el número de las personas vin- culadas y sentenciadas.

En la misma medida, destacó que se ha exponenciado el uso de la justicia alterna- tiva que permite a los afectados obtener una recuperación del daño cuando se han visto afectadas en su patrimonio y tranquilidad.

“Se realizó la recaudación formal de alrededor de 78 millones de pesos, que du- plica lo realizado en años anteriores, pero sobre todo tenemos una gran vinculación ciudadana en el hecho de prevenir delitos y conductas delictivas.

“Hemos trabajado mucho con niñas, niños y juventudes como parte de la capacidad de reintegrar a muchos de ellos a la vida activa”.

En especial, dijo que uno de sus motivos de satisfacción es el combate a los delitos de alto impacto para el caso los homicidios dolosos, feminicidio, contra la extorsión y la disminución a las personas desaparecidas, reconocidos a nivel nacional.

Por último, indicó que en 2026 ejercen en la FGJZ alrededor de 899 millones de pesos, con un aumento significativo en la materia por lo que proceden a renovar su parque vehicular y la mejora de condiciones de sus espacios físicos.

“Queremos que haya una sociedad infor- mada y exigente por lo que pido a todos quienes así lo deseen a que muestren sus inconformidades y denuncien”, concluyó.