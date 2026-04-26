Comercios de Alimentos y Bebidas, con Baja de Ventas Durante el Festival Cultural: Tapia

Pide Estrategias Para Reactivar el Centro Histórico

Por Nallely de León Montellano

Locatarios del giro de alimentos y bebidas en el Centro Histórico reportaron una baja en sus ventas durante el periodo vacacional de Semana Santa, pese a la realización del Festival Cultural Zacatecas, que, aunque tuvo buena respuesta en actividades, no se reflejó en consumo para los negocios de la zona.

Cecilia Tapia, propietaria del establecimiento La Pilarica, señaló que sus ingresos registraron una caída aproximada del 30 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Atribuyó esta situación a varios factores, entre ellos la percepción de inseguridad y la falta de estrategias efectivas para atraer visitantes al primer cuadro de la ciudad.

Indicó que, aunque hubo afluencia en eventos culturales, esto no se tradujo en beneficio directo para los comercios del centro, ya que muchas personas optan por consumir en otras zonas para evitar trasladarse o permanecer en el área.

En ese sentido, consideró que no sólo es necesario atraer turismo, sino también incentivar que la propia población zacatecana regrese al Centro Histórico a realizar compras y consumir alimentos, ya que actualmente –dijo– incluso los clientes habituales han cambiado sus hábitos.

Explicó que, en su caso, gran parte de su clientela potencial se compone de estudiantes y trabajadores de dependencias cercanas, principalmente población joven, lo cual “es lo que nos hace sobrevivir”, pero esto no ha sido suficiente para sostener las ventas ante la baja generalizada.

Tapia también advirtió sobre el cierre constante de negocios en el Centro Histórico, sin importar el giro, lo que genera un efecto negativo en cadena para el resto de los comerciantes.

Señaló que esta situación mantiene a muchos establecimientos en riesgo permanente de bajar cortinas.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para implementar estrategias que reactiven la actividad económica en la zona, al considerar que actualmente no hay una política clara para fortalecer el consumo local en el corazón de la capital.