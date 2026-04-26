Infraestructura, la Principal Demanda Para las Escuelas: Miguel Varela P.

Reconoce que Algunas Bibliotecas han Sufrido Vandalismo

Por Nallely de León Montellano

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, aseguró que una de las principales líneas de su administración ha sido la atención directa a las escuelas, con recorridos en prácticamente todo el municipio.

Informó que en la capital existen alrededor de 280 instituciones educativas, desde nivel preescolar hasta superior, de las cuales ya han visitado 235 en colonias, fraccionamientos y comunidades.

El objetivo, dijo, es cubrir la totalidad antes de que concluya el año, algo que, afirmó, no se ha logrado en administraciones recientes.

Explicó que estas visitas se realizan principalmente durante ceremonias cívicas como honores a la bandera, pero también en eventos académicos y actividades estudiantiles.

En esos espacios, señaló, se recogen directamente las necesidades de cada plantel, tanto de directivos como de padres de familia.

Entre las principales solicitudes, men cionó infraestructura como domos, aulas, baños y centros de cómputo, así como intervenciones más inmediatas como pintura, impermeabilización, poda de árboles o atención a servicios básicos como agua y drenaje.

El alcalde indicó que en lo que va de la administración se han destinado cerca de 60 millones de pesos al rubro educativo, recursos que, dijo, se re􀃀ejan en distintas obras ya concluidas, como la construcción de un domo en el Cebetis 23 o mejoras en planteles de comunidades como Cieneguillas.

Añadió que parte de esta inversión se ha realizado en coordinación con instancias estatales, particularmente a través de esquemas de coinversión para infraestructura escolar, aunque la mayor parte del recurso ha sido municipal.

En cuanto a bibliotecas públicas, reconoció que algunas presentan problemas de vandalismo, especialmente en zonas con menor vigilancia.

Ante esto, adelantó que se analiza la instalación de cámaras y la posibilidad de fortalecer el acervo mediante donaciones de libros, con el fin de incentivar su uso y reducir daños.

Finalmente, sostuvo que el acercamiento con las escuelas también ha servido como una vía para mantener contacto directo con las comunidades, al considerar que estos espacios son un punto clave de convivencia social en colonias y localidades del municipio.