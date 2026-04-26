La Cultura que Promueve el IZC es la Drogadicción y la Prostitución: Pintor

“Y la Llegada de Arribistas que son Falsos Intelectuales y Creadores de Arte”

Por Gabriel Rodríguez

El artista plástico, historiador y crítico de arte, Salvador Pintor, declaró hace poco que “todos los gobernantes han sido infinitamente ignorantes y que una de las labores más acabadas del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) ha sido la promoción real de la cultura del alcohol, la prostitución y la llegada de arribistas que son falsos intelectuales pero, además, falsos creadores de arte”.

El muralista y artista visual impartió una plática por medio de la cual definió el concepto “arte” desde la cultura griega hasta la actualidad e indicó que entre Guadalupe y la capital habría cuando menos 300 giros alcohólicos, “lo cual significa que, en nuestro estado, la cultura del alcoholismo ha crecido enormemente.

“El nuevo problema de la cultura que ha promovido el Instituto Zacatecano de Cultura ha sido la drogadicción y la prostitución porque hemos visto cómo muchas muchachas, a cambio de una copa de vino, se prostituyen y cuántas drogadicciones ha habido entre nuestros jóvenes”, añadió.

El muralista indicó que “esa es la misma causa por la cual muchos antros han cerrado a causa de los vandalismos que hay, lo que debe ser muy bien estudiado y eso lo produce el Instituto de Cultura”, subrayó.

Indicó que, en principio, el Festival Cultural de Zacatecas habría comenzado como una festividad de alta cultura, “ópera, danza y música de concierto, eventos que atraían a personas con cierto nivel económico” pero que, en este momento, las cosas han devenido en que “si a los gobernantes les gusta Chente Fernández, los caballos, el trago y los narcocorridos, todos los demás tendrán que aclimatarse”.

Eso significa que “Zacatecas está subordinado a que un gobernador o un director de cultura definan, según su criterio y su nivel cultural, todo lo que los demás deben presenciar y escuchar y, entonces, eso es lo que nosotros como espectadores nos vamos a mamar”.

Añadió que, de esa manera, “los conciertos son a los gustos de ellos acorde con los cuales señalan que están asesorados por la UAZ, otro tiro que tenemos que mamarnos, porque del IZC podemos esperarnos muchísimas cosas de la corrupción que ha imperado ahí con cosas terribles a lo largo de muchos gobiernos”.

Criticó además a esa institución, de la cual dijo que se ha dedicado a promover la cultura eurocentrista, la cual reproduce una función elitista y abiertamente antisocial que genera la sumisión de artistas, creadores, burócratas e intelectuales de la cultura que, de esa manera, aceptan subordinar su condición personal a cambio de becas y apoyos.

“Con ello, se ha permitido el acceso a todo tipo de gente farsante e ignorante, falsos creadores y falsos intelectuales, privilegiados y vividores por lo que urge actualizar las leyes actuales, pero por verdaderos profesionales no por ignorantes de esas materias como en el caso de los legisladores que la votaron”.

A eso añadió que “Zacatecas es ante todo un pueblo artesano, un pueblo del tercer mundo porque todo nuestro bagaje ideológico, en su generalidad, se encuentra subordinado a posiciones imperialistas como el neoliberalismo económico” y todas las demás corrientes sucedáneas.

“Todos nos han dado más circo que pan, pero sin justicia social pues mientras no haya un gobernador que sea por lo menos inteligente, con un gabinete inteligente y honesto, para que cuando se vayan no les mentemos la madre como en el caso de aquel que se fue a la chingada, no habremos podido salir del atraso, sobre todo cuando las acciones de los directores de cultura ya son intolerables”.