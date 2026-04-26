¡Máscaras, Capas y Sonrisas! Miguel Varela Celebra a la Niñez con Lucha Libre

Con una tarde llena de diversión, risas y sorpresas, el Ayuntamiento de Zacatecas y el Sistema Municipal DIF arrancaron los festejos del Día de la Niña y el Niño con una espectacular función de lucha libre, dedicada a las y los pequeños de la capital.

El alcalde Miguel Varela expresó que este evento fue organizado con mucho cariño para festejar a las y los pequeños del hogar.

“Es una oportunidad de poder compartir en familia una tarde llena de diversión, sorpresas y sonrisas, en este evento especial que es de ustedes”, señaló el presidente municipal, acompañado de su esposa, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada.

Por su parte, la directora del Sistema Municipal DIF Zacatecas, Mitzia Peláez, destacó que la niñez es el corazón de las familias capitalinas y que estas actividades buscan fortalecer la convivencia y el derecho de niñas y niños a la recreación.

Decenas de niñas y niños, acompañados de sus familias, disfrutaron de un cartel de lujo que mantuvo la emoción al máximo.

La lucha estelar estuvo a cargo de las mini estrellas La Parkita Indy vs Mini Mosco, así como el encuentro entre Geruz vs Demencia Jr.

El programa incluyó además los combates: Serpiente India Jr. vs Tiguer, El Guardía vs Taurocosis Jr., Maverick vs Mr. Acero y Taurocosis 2000 vs Mr. Acero Jr.

La función también contó con lucha de damas, con la presentación de Darck Lluvia vs Miss Fantasy y Chica Infernal vs Chica Tauro, quienes también se llevaron los aplausos del público.

Con estas actividades, el Ayuntamiento capitalino y el DIF Municipal refrendan su compromiso de generar espacios de sana convivencia y alegría para la niñez zacatecana, porque en la capital el cambio ya se nota.