Reyes Mugüerza ha Recurrido a Declaraciones Simplonas Para Explicar el Incendio: Luna Ayala

“El Estado va de una Crisis Tras Otra, no hay Gobernabilidad”

Por Gabriel Rodríguez

La legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, lamentó los incendios que en días pasados arrasaron con las bodegas de Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex) en las cuales se habría perdido la producción en granos para los días próximos pero lo que más deprecó fue que en los siniestros “se perdiera todo tipo de información oficial (documental) que da cuenta del desastre en ese rubro estatal”.

Asimismo, se refirió al secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, de quien dijo “ha recurrido a declaraciones simplonas para explicar los acontecimientos de la semana pasada, cuanto Zacatecas afronta un desastre real en materia alimentaria”.

Luna Ayala reiteró su lamento por los siniestros ocurridos en esas bodegas hace menos de una semana “porque en ello se perdieron granos, infraestructura pública y porque sin duda se perdieron expedientes alusivos a la estafa pública más grande de este país, por alrededor de 20 mil millones de pesos, realizada por Ignacio Ovalle en la entonces titularidad de Segalmex”.

La legisladora indicó que basta con realizar una operación aritmética simple, en el sentido de que si a los productores en realidad les pagaran a 27 pesos el kilo de frijol, con todo lo que “robó Ovalle, al desviar un programa de Segalmex, con recursos del erario, hubiera bastado para comprarles millones de kilos a todos los productores mexicanos.

“De haberse resuelto ese problema desde antes, los campesinos no hubieran tenido razones para manifestarse; pero lamento mucho más que el secretario de gobierno (Reyes Mugüerza), en lugar de ser responsable y desarrollar un acto de gobernabilidad atendiendo a los distintos sectores inconformes del estado haya asumido actitudes simplonas.

“Tan no lo hizo que de inmediato procedió a buscar y a encontrar culpables sin que hubiera investigaciones previas en el asunto”.

Ante ello, exigió realizar todo tipo de investigaciones en el hecho “con el fin de que las autoridades no salgan con la evasiva típica de que se perdieron expedientes y qué lástima a lo que sigue”.

La legisladora panista añadió que “el estado va de una crisis tras otra y luego a una nueva porque lo que menos existe en Zacatecas es gobernabilidad; por supuesto que el problema de los frijoleros sigue, porque ni siquiera les han dado los costales que ellos exigen y lo peor es que anunciaron de manera previa el programa del Frijol del Bienestar que, acorde con sus previsiones, iba a resolver el con􀃀icto del campo pero no lo lograron.

“No lo lograron porque, lo único que pudieron realizar fue la institucionalización del coyotaje, lo cual es gravísimo a causa de que el precio de garantía por sí solo no resuelve el problema y peor aún, no hay a quien vender los productos.

Para concluir y en relación con las acusaciones contra su colega panista, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusada de traición a la patria porque en días pasados agentes de la CIA desarticularon un narcolaboratorio en ese estado, Luna Ayala dijo que “el problema no es de Maru a causa de que ese operativo se realizó de manera conjunta entre la fiscalía de Chihuahua y el Ejército mexicano”.

“Pero el Senado no puede exceder sus límites legales al llamar a Campos a declarar en ese proscenio porque ese es en todo caso un caso de completa responsabilidad federal”.